Гид Исиченко рассказал, почему пропавшая семья Усольцевых не оставила следов

19 апреля 2026, 05:51

Семья Усольцевых, пропавшая во время туристического похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, не оставила никаких следов, так как могла оказаться между скал или заблудиться. Об этом ТАСС заявил гид по Белогорью Алексей Исиченко.





Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью исчезли в сентябре 2025 года. Они отправились в поход и перестали выходить на связь. Поиск семьи возобновится в мае, когда растает снег.



«Они могли, первое, провалиться между скал, подвернуть ногу, упасть. Это объясняет, что никаких следов семьи не найдено. Скал там много. Второй вариант: они просто могли заблудиться и дезориентироваться, потерять силы», — считает Исиченко.