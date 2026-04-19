Биолог Кисилева назвала главную опасность черемухи
Букеты цветущей черемухи не стоит ставить в закрытых помещениях, особенно в спальне. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доцент кафедры биологии и экологии естественно‑географического факультета Нижегородского педагогического университета Надежда Киселева.
Символ весны хоть и радует своей красотой, его сильный аромат может навредить здоровью. В составе запаха присутствуют следы синильной кислоты, которая способна вызвать головокружение и сильную головную боль. Если оставить букет в спальне, есть риск проснуться с неприятными ощущениями.
Кроме черемухи, Киселева отметила и другие потенциально опасные растения. Среди них — ландыши майские и Вороний глаз. Ягоды обоих ядовиты и могут вызвать остановку сердца.
