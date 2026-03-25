Россияне забронировали на весенние каникулы на треть больше путешествий
Число бронирований путешествий на весенние каникулы увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом. Среди популярных направлений выделяются курорты Краснодарского края и Египет. Об этом сообщает РИА Новости.
Спрос на поездки с детьми значительно возрос. Бронирования с 1 декабря 2024 года по 24 марта 2026 года превышают аналогичные показатели прошлого года на 37%. Почти 47% всех заявок на весенние школьные каникулы составляют поездки с детьми, тогда как в прошлом году этот показатель был 39,7%.
В топ-5 направлений для отдыха вошли Египет (30,4% от общего объема продаж), Таиланд (15,5%), Россия (10,7%), Вьетнам (10,5%) и Турция (9,3%). Средний чек на отдых варьируется: Египет – 209,9 тысячи рублей, Таиланд – 180,2 тысячи, Россия – 74,5 тысячи, Вьетнам – 189,1 тысячи, Турция – 121,9 тысячи.
Аналитики отметили, что средняя продолжительность отдыха увеличилась до восьми ночей, а глубина бронирования возросла на 55%, достигнув 1,5 месяцев. Для путешествий по России туристы чаще выбирают Краснодарский край (35,9% от продаж), Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург (11,1%), Калининградскую и Московскую области (9,9%), а также Крым (8%).
