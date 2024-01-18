Пятимиллионный посетитель выставки «Россия» увидит резиденцию Деда Мороза

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Юбилейный пятимиллионный гость посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве 17 января. Этим гостем оказалась семилетняя Полина Дмитриева из города Катайска в Курганской области, которая приехала в столицу вместе с мамой, папой и младшим братом Димой.
Семья получила от организаторов выставки и правительства Вологодской области памятный подарок — сертификат на поездку всей семьёй на родину Деда Мороза, в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией. Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» Наталья Виртуозова поздравила семью Дмитриевых и порадовалась вместе с ними тому, что именно многодетная семья выиграла такой приятный новогодний подарок. В Великий Устюг поедет также старший сын Коля, оставшийся дома из-за занятости по учёбе.
Для маленькой Полины, ставшей пятимиллионным посетителем выставки, организовали специальную экскурсию по павильону № 75, в том числе и по экспозиции Вологодской области. Познакомились Дмитриевы и с настоящим Дедом Морозом, который пригласил всю семью в свою резиденцию.
С каждым днём количество посетителей выставки-форума «Россия» увеличивается. Если между трёхмиллионным и четырёхмиллионным посетителем прошло 18 дней, то пятый миллион гостей набрался за 12 дней. Планируется, что за время работы выставки, то есть до 12 апреля, её смогут посетить не менее 20 миллионов человек.
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Для маленькой Полины, ставшей пятимиллионным посетителем выставки, организовали специальную экскурсию по павильону № 75, в том числе и по экспозиции Вологодской области. Познакомились Дмитриевы и с настоящим Дедом Морозом, который пригласил всю семью в свою резиденцию.
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Александр Бойцов