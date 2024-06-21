Пятнадцать юных жителей Каширы получили паспорта граждан РФ

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Паспорта граждан Российской Федерации вручили пятнадцати каширским подросткам, церемония состоялась в актовом зале здания администрации округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С получением паспортов ребят поздравил глава округа Кашира Михаил Шувалов.
Он также зачитал юным гражданам поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
В церемонии вручения паспортов приняли участие председатель окружного Совета депутатов, глава фракции «Единая Россия» Сергей Буров и родные и близкие ребят.
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«Вы все – достояние нашей великой Родины. Гордитесь тем, что вы россияне. Вы придёте нам на смену, и именно вы будете определять дальнейшее развитие нашей страны», — сказал Шувалов.
Он также зачитал юным гражданам поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
В церемонии вручения паспортов приняли участие председатель окружного Совета депутатов, глава фракции «Единая Россия» Сергей Буров и родные и близкие ребят.
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Лев Каштанов