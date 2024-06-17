Каширским медикам вручили почётные грамоты

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Почётные грамоты и благодарности вручили медицинским работникам городского округа Кашира в рамках мероприятия, приуроченного к их профессиональному празднику, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Чествование медработников было организовано в актовом зале хирургического корпуса Каширской больницы. Героям дня вручили благодарности Минздрава Московской области, благодарственные письма и почётные грамоты от главы округа, Мособлдумы и местного Совета депутатов», — говорится в сообщении.Медиков поздравили замглавы муниципалитета Роман Королёв, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров и главврач Каширской больницы Юрий Володин.
Праздник завершился концертом коллективов ДК «Ожерелье».
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