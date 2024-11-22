QR-код появится в льготных удостоверениях пенсионеров

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
С 1 июля 2025 года российские пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
В настоящее время соответствующий проект приказа разместили на общественное обсуждение.
Отмечается, что на электронном свидетельстве пенсионера, помимо обязательных реквизитов, аналогичных тем, что наносятся на бумажный документ, будет размещён QR-код. Его можно будет предъявить через мобильное приложение «Госуслуги», чтобы подтвердить свой пенсионный статус в любой организации, предоставляющей соответствующие льготы для этой категории граждан.
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Анастасия Чинкова