«Заслужили хорошую жизнь»: Депутат Никитин рассказал про справедливую пенсию для жителей РФ

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В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсии. По мнению главы Союза пенсионеров Московской области и депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, эта сумма должна составлять 40% от средней зарплаты. Депутат также предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей.
Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в беседе с «Радио 1» заявил, что нужно, чтобы человек, который прожил достойную жизнь, работал на благо государства, растил детей и внуков, оставил хороший след в истории, достойно жил на пенсии.
По его мнению, накапливать пенсию сейчас смысла нет.
Он добавил, что своим предложением они не требуют дополнительных денег из бюджета, а просят взять деньги из пенсионного фонда и добавить на сегодняшний день пенсионерам и не работающим пенсионерам.
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«Это молодые люди только думают, что пенсия — какое-то недостижимое будущее. Нет, это все приходит быстро. Пенсионеры — люди, создавшие те условия для жизни, в которых мы живем и работаем. Они заслужили хорошую жизнь. Если пенсионер зарабатывал хорошие деньги, почему бы ему не получать хотя бы 40% от тех денег, которые он зарабатывал с учетом индексации», — сказал он.
По его мнению, накапливать пенсию сейчас смысла нет.
«Накопительная пенсия бывает двух типов: государственная и частная. Но смысла откладывать сейчас нет. Мы не знаем, что может быть в стране. Мы же помним дефолт. Мы знаем, что такое деньги, которые лежат без движения. Да, сейчас проценты высокие, потому что ключевая ставка высокая, но и инфляция высокая. На сегодняшний день выгодно положить деньги в банк и получить 22% через год. Таких процентов ни один пенсионный фонд не предлагает, потому что он порядка 7% в год накопление ваше индексирует», — сообщил собеседник.
Он добавил, что своим предложением они не требуют дополнительных денег из бюджета, а просят взять деньги из пенсионного фонда и добавить на сегодняшний день пенсионерам и не работающим пенсионерам.
«А также, если не получается это сделать с теми пенсионерами, которых уже нет или которым мы не можем добавить, тогда хотя бы давайте посмотрим, как можно наследовать остатки их пенсии», — уточнил Никитин.
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Анастасия Бондарева