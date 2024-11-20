Стало известно, какие пенсии повысят в 2025 году

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С 1 января 2025 года повысятся пенсии работающих и неработающих россиян. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова передает «Лента.ру».
По ее словам, с 1 января пенсию повысят и работающим, и неработающим россиянам. При этом страховая пенсия вырастит на 7,3%.
Кроме того, по ее словам, с 1 апреля 2025 года на 14,75% увеличат и социальную пенсию.
Накануне в Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсии. По мнению главы Союза пенсионеров Московской области и депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, эта сумма должна составлять 40% от средней зарплаты. Депутат также предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей.
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«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года», — рассказала Бессараб.
Кроме того, по ее словам, с 1 апреля 2025 года на 14,75% увеличат и социальную пенсию.
Накануне в Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсии. По мнению главы Союза пенсионеров Московской области и депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, эта сумма должна составлять 40% от средней зарплаты. Депутат также предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей.
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Элина Позднякова