В Видном проведут ревитализацию Тарычёвского пруда

Фото: пресс-служба Минжилолитики МО
Тарычёвский пруд в городе Видное Ленинского городского округа почистят, оздоровят и благоустроят, этим займётся застройщик жилого комплекса «Первый квартал» компания «Брусника». Концепцию ревитализации пруда застройщик представил жителям Видного, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Мы провели обследование пруда и разработали комплекс инженерных, ландшафтных, биологических и санитарно-гигиенических решений для его восстановления. Мы планируем улучшить микроклимат пруда, его комфорт и эстетическую привлекательность», — цитируются в сообщении слова технического директора «Брусники» в столичном регионе Павла Балина.Площадь пруда составляет 16 тысяч квадратных метров. В пруду водятся утки и живёт рыба. При этом водоём загрязнён различными отходами и заилен, берег пруда подвержен эрозии. Застройщик при благоустройстве водоёма намерен решить следующие задачи: сохранить существующий биоценоз и при этом провести очистку пруда и благоустроить прилегающую территорию.
Работы планируется завершить в текущем году.
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