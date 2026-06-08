Россиянам назвали неожиданное последствие появления маркетплейсов

08 июня 2026, 10:33

Глава АЦП Дурдыев: маркетплейсы повышают качество жизни в небольших городах

Фото: Istock/SARINYAPINNGAM

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев заявил, что маркетплейсы помогают жителям малых городов и сёл повышать качество жизни.





В беседе с «Газетой.Ru» Дурдыев сообщил, что раньше ассортимент в небольших населённых пунктах ограничивался местными магазинами, но сейчас ситуацию изменило развитие пунктов выдачи заказов и доставки.

«Когда в населённом пункте появляется пункт выдачи заказов, люди получают доступ к огромному ассортименту товаров, который раньше был доступен только жителям крупных городов. Это напрямую влияет на качество жизни», — подчеркнул Ораз.

«Если раньше человеку нужно было ехать за десятки или сотни километров, чтобы купить нужную вещь, то сейчас она может приехать к нему сама. Это меняет привычки потребления и делает жизнь удобнее», — пояснил Дурдыев.