Россиянам назвали неожиданное последствие появления маркетплейсов
Глава АЦП Дурдыев: маркетплейсы повышают качество жизни в небольших городах
Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев заявил, что маркетплейсы помогают жителям малых городов и сёл повышать качество жизни.
В беседе с «Газетой.Ru» Дурдыев сообщил, что раньше ассортимент в небольших населённых пунктах ограничивался местными магазинами, но сейчас ситуацию изменило развитие пунктов выдачи заказов и доставки.
«Когда в населённом пункте появляется пункт выдачи заказов, люди получают доступ к огромному ассортименту товаров, который раньше был доступен только жителям крупных городов. Это напрямую влияет на качество жизни», — подчеркнул Ораз.Эксперт отметил, что маркетплейсы дают возможность покупать не только повседневные товары, но и специализированную продукцию.
«Если раньше человеку нужно было ехать за десятки или сотни километров, чтобы купить нужную вещь, то сейчас она может приехать к нему сама. Это меняет привычки потребления и делает жизнь удобнее», — пояснил Дурдыев.Глава ассоциации добавил, что развитие цифровых платформ сокращает разрыв между крупными городами и небольшими населёнными пунктами в доступе к товарам и услугам.