Россиянам рассказали, как изменится стоимость ОСАГО из-за введения новых тарифов

08 июня 2026, 10:14

Экономист Бархота: Введение новых тарифов ОСАГО коснется владельцев старых авто

Фото: iStock/MarianVejcik

Введение новых тарифов ОСАГО для индивидуализации расчета стоимости полиса повысит издержки для владельцев старых автомобилей. Об этом предупредил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.





Ранее сообщалось, что в России к 2030 году стоимость полиса ОСАГО хотят привязать к уровню рисков безопасности дорожного движения, исходя из характеристики автомобиля, в том числе срока эксплуатации, наличия систем безопасности и рейтинга RuNCAP.



По словам Бархоты, на сегодняшний день многие страховые компании несут убытки, поскольку государство ограничивает верхний потолок стоимости ОСАГО. Поэтому дифференциация цен поможет решить эту проблему, уверен специалист.





«При высокорисковой ситуации (например, не совсем исправный автомобиль, машина с большим уровнем износа или водитель с массой прошлых инцидентов) полис ОСАГО необходимо делать дороже. Для аккуратного водителя на новом авто стоимость должна идти по нижней границе, вне зависимости от цены машины», — пояснил Бархота в разговоре с Москвой 24.