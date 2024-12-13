Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Оригинал
Ремонт барьерных, перильных и тросовых ограждений провели за неделю на региональных дорогах в семи округа Московской области специалисты Мострансавто, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Работы по ремонту ограждений были проведены на Южном проспекте в дачном посёлке Удельная на территории Раменского округа, на Лихачёвском проезде в Долгопрудном, на проспекте Науки в городе Пущино, на улице Мира в Мытищах и на проспекте Мира во Фрязине, на улице Ленина в Красногорске и на Речном проезде в Жуковском», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что перильные ограждения устанавливают там, где пешеходы могут выйти на проезжую часть в неположенном месте, они также защищают тротуары от заезда машин. Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки. А барьерные ограждения снижают риск съезда с дороги.

Читайте также:

В Кашире установили четыре светофора с кнопкой для пешеходов

На обходе Малых Вязём на ЦКАД в МО завершили бетонирование последнего участка

В Подмосковье открыли эстакаду между Каширским шоссе и трассой А-105
#минтранс мо
#автодор
#дороги
#ремонт дорог
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье завершили капитальный ремонт трёх мостов
13 декабря 2024, 17:04

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Три моста, расположенные на региональных дорогах Московской области, отремонтировали в текущем году, мосты находятся в Раменском округе, Чехове и Дмитровском округе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Общая протяжённость отремонтированных мостов составила около 120 метров. На объектах обновили пролётные строения, опорные части и системы водоотвода, обустроили новые переходные плиты, сопряжения и мостовое полотно, установили новые ограждения», — сказал зампред областного правительства — глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.
В министерстве уточнили, что были отремонтированы 30-метровый мост через реку Люторку у остановки «Новосёлки» в Чехове, 60-метровый мост через реку сестру у деревни Ольсово Дмитровского округа, а также мост протяжённостью свыше 30 метров через реку Донинку в деревне Дементьево Раменского округа.

Читайте также:

В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

В Кашире установили четыре светофора с кнопкой для пешеходов

На обходе Малых Вязём на ЦКАД в МО завершили бетонирование последнего участка
#минтранс мо
#ремонт дорог
#мост
#раменский городской округ
#дмитровский городской округ
#чехов
#алексей гержик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области дали старт экологической акции «Покорми птиц»
13 декабря 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Подмосковье стартовала традиционная экологическая акция «Покорми птиц». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
В мероприятии в городском округе Люберцы принял участие глава Минэкологии региона Павел Бида. Вместе с детьми он собрал кормушку и рассказал, чем можно кормить пернатых.
«Это одна из самых любимых для жителей Подмосковья зимних экологических акций. С каждым годом число участников увеличивается. Только в 2023-2024 годах в ней участвовали 185 тыс. человек, которые повесили более 36 тыс. кормушек. Надеемся, что в предстоящем году кормушек будет ещё больше», – отметил Бида.
Акция проводится в Московской области с 2018 года. Инициатива направлена на поддержание популяций зимующих птиц, а также на развитие волонтёрских инициатив в экологии, экологическое образование и просвещение.

Читайте также:

Подмосковье оказалось среди «отличников» экологического рейтинга регионов

Подмосковье стало лидером среди регионов России по обращению с отходами

Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 122 млн рублей
#минэкологии мо
#экологическая акция
#экология
#птицы
#зима
#подмосковье
#московская область
#павел бида
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ФОМ: 81% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента
13 декабря 2024, 16:33

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

81% россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту. Об этом говорится в данных опроса ФОМ.
Уточняется, что 80% респондентов доверяют главе российского государства. Россиян также опросили, как они оценивают работу правительства и его главы. 51% опрошенных граждан заявили, что правительство РФ работает хорошо.

Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56% респондентов.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился с 6 по 8 декабря среди 1,5 тысяч граждан страны в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах Российской Федерации.

Читайте также:

Путин поздравил россиян с Днём конституции

Медведев назвал русских и украинцев одним народом

Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию
#опрос
#правительство
#страны
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жилищную субсидию автоматически получили 72 тыс. подмосковных льготников
13 декабря 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Московской области автоматически получили порядка 72 тыс. льготников. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В Подмосковье упростили порядок получения жилищной субсидии. При подаче заявления на региональном портале госуслуг нужно дать согласие на обработку персональных данных, и субсидия будет продлеваться автоматически.
«Упрощённое продление позволило жителям избежать лишней бумажной волокиты. Автоматически в этом году получили субсидию на оплату коммунальных услуг порядка 72 тыс. льготников. На эту меру поддержки с начала года израсходовано более 1,8 млрд рублей», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В пресс-службе уточнили, что субсидия предоставляется гражданам, расходы которых на оплату ЖКУ превышают 2 % от общего дохода семьи. Важное условие – прописка в Московской области.

Первично подать заявление на субсидию ЖКУ можно на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

Подмосковные участники СВО смогут получить выплату вместо участка земли

В Московской области зарегистрировали более 66 тысяч новорожденных

В Подмосковье с начала года впервые оформили соцкарты около 170 тыс. льготников
#минсоцразвития мо
#льготы
#льготники
#жкх
#жку
#субсидии
#подмосковье
#московская область
#болатаева людмила
#социальная поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире в честь Дня Конституции провели акцию «Триколор»
13 декабря 2024, 16:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Патриотическую акцию «Триколор» провели члены организации «Молодая гвардия Единой России» в городском округе Кашира, мероприятие было приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации.
В ходе акции молодогвардейцы беседовали с жителями, рассказывали интересные факты о конституции и отвечали на вопросы, а также раздавали сувенирные значки с государственной символикой и лентой-триколором в цветах российского флага.

«Мы хотим, чтобы каждый гражданин чувствовал свою причастность к истории и будущему нашей страны», — сказал один из организаторов мероприятия.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ранее сообщалось, что три школьника из Каширы стали победителями областного творческого фестиваля-конкурса «Радуга талантов», посвящённого поддержке талантов детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Читайте также:

Каширских долголетов приглашают на занятия физкультурой с гимнастической палкой

В Кашире талантливым ребятам вручили именные стипендии

В Кашире покажут зимнее мотофристайл-шоу команды Алексея Колесникова
#патриотизм
#молодая гвардия
#кашира
#акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье создали интерактивную карту ёлочных базаров
13 декабря 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Интерактивная карта всех ёлочных базаров на территории Московской области с адресами графиком их работы стала доступна для пользователей, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Всего в Московской области откроют 283 ёлочных базара. Вся подробная информация о каждом из них будет доступна пользователю после клика на соответствующую точку на интерактивной карте», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что первые подмосковные ёлочные базары уже заработали в Рузе, Коломне, Кашире, Егорьевске, Звенигороде, Чехове, Наро-Фоминске. Истре, Жуковском, Красногорске, Электрогорске и в Одинцовском округе.

Интерактивная карта ёлочных базаров Московской области размещена на портале «Мой АПК».

Читайте также:

В лесных питомниках Подмосковья стартует акция «Ель домой — всей семьёй»

В гипермаркетах Московской области стартовала благотворительная акция «ДоброЁлка»

Новый год 2025: какую елку выбрать и как украсить квартиру к празднику
#ёлка
#новый год
#цифровизация
#карта
#минсельхозпрод мо
#ёлочные базары
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экспорт сельхозпродукции из Подмосковья в Монголию вырос более чем на 112%
13 декабря 2024, 15:45

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Монголия стала важным торговым партнёром Московской области в сфере агропромышленного комплекса. За одиннадцать месяцев текущего года стоимость экспорта товаров в эту страну увеличилась на 112,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В течение указанного периода времени регион значительно увеличил экспорт масличных семян в Монголию (в 10,2 раза), безалкогольных напитков (в 8,7 раза) и говядины (в 5,8 раза). Кроме того, поставки переработанных фруктов, овощей и орехов возросли более чем в 2,5 раза, сыры и творог — в 1,6 раза, кисломолочные продукты и прочая продукция пищевой и перерабатывающей промышленности — более чем на 140% (в 1,4 раза), колбасные изделия — в 1,3 раза, свинина — в 1,2 раза.

Для региональных производителей-экспортёров продукции АПК работает Telegram-чат Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, где публикуются обзоры мировых рынков, анонсы отраслевых мероприятий и бизнес-миссий, а также другая информация о развитии отрасли.

Читайте также:

В Белоруссии запретили гречку российского производства

Подмосковная кондитерская фабрика приняла участие на ярмарке «Сделано в России» в Китае

За последние два месяца жители Московской области купили более 13,5 тонн чая
#продукты
#экспорт
#фабрика
#продукция
#поставки
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области зарегистрировали более 66 тысяч новорожденных
13 декабря 2024, 15:33

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Московской области родители имеют возможность зарегистрировать новорождённого ребёнка и получить для него первые документы непосредственно в роддоме или перинатальном центре. Кроме того, можно сразу же оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В этом году в нашем регионе зарегистрировали уже более 66 тысяч малышей. А в декабре у нас проходит трогательная акция, которая уже стала зимней традицией в наших перинатальных центрах. Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке — "декабрята", — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
По информации Министерства социального развития Московской области, с начала года семьям с детьми было предоставлено более 7 миллиардов рублей в виде различных льгот.

Недавно в регионе также была введена новая выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка. Эта выплата предназначена для молодых родителей в возрасте до 35 лет, как одиноких, так и состоящих в браке. Выплата будет начисляться автоматически на детей, рождённых с 2025 года.

Более подробную информацию о доступных мерах поддержки и их условиях можно найти на региональном портале государственных услуг в разделе «Поддержка семей с детьми».

Читайте также:

Подмосковным многодетным молодым семьям будут платить 300 тыс. рублей

С 1 января 2025 года начнут действовать новые меры поддержки россиян: кому и какие выплаты положены, размеры пособий

Демограф Тимаков предложил привязать размер пенсии россиян к количеству детей
#акция
#выплаты
#поддержка
#людмила болатаева
#минсоцразвития мо
#рождаемость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат назвал причину коммунальных аварий в России
Депутат Колунов: проблемы с ЖКХ в РФ связаны с плохим управлением глав регионов
13 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/sdigital

Проблемы в сфере ЖКХ в России связаны с изношенной коммунальной инфраструктурой и плохим управлением со стороны глав городов и регионов. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, в России нуждается в замене половина всех инженерных сетей.
«Другое дело — города и субъекты, где у руководителей не было хозяйственной жилки: они занимались парками, подъездами. Чтобы было, так сказать, раз — и красиво. Вот они и получили проблемы. А те, кто занимался системно — трубы меняли и так далее, — с этой проблемой не столкнулись», — поделился парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Колунов подчеркнул, что для решения этой проблемы в России уже разработали полноценную целевую программу, на которую выделят 4,5 триллиона рублей. Проект модернизации инфраструктуры ЖКХ запустят в 2025 году.

Читайте также:

В Подольске обновили без малого 17 км теплосетей

Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты ЖКУ за ноябрь

В Благовещенске ребенок провалился в яму с холодной водой
#жкх
#ребёнок
#дело
#трубы
#проект
#жку
Следите за нашими новостями
в удобном формате