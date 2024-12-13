В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт барьерных, перильных и тросовых ограждений провели за неделю на региональных дорогах в семи округа Московской области специалисты Мострансавто, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по ремонту ограждений были проведены на Южном проспекте в дачном посёлке Удельная на территории Раменского округа, на Лихачёвском проезде в Долгопрудном, на проспекте Науки в городе Пущино, на улице Мира в Мытищах и на проспекте Мира во Фрязине, на улице Ленина в Красногорске и на Речном проезде в Жуковском», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что перильные ограждения устанавливают там, где пешеходы могут выйти на проезжую часть в неположенном месте, они также защищают тротуары от заезда машин. Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки. А барьерные ограждения снижают риск съезда с дороги.
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Лев Каштанов