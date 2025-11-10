Россиянам рассказали, когда придут пенсии за январь

10 ноября 2025, 14:48

Депутат Говырин: Пенсии за январь начнут перечислять в декабре

Фото: iStock/mars58

Российские пенсионеры получат выплаты за январь 2026 года в конце декабря из-за новогодних праздников. Об этом предупредил депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





По его словам, Социальный фонд России переносит сроки зачисления денег, чтобы во время каникул россияне не остались без средств.





«Январские пенсии поступят досрочно — банки начнут зачисления уже 26–28 декабря, а почтовые отделения скорректируют графики доставки под режим работы. Это не повышение, это перенос сроков», — пояснил Говырин в беседе с Life.ru.