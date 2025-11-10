Россиянам рассказали, когда придут пенсии за январь
Депутат Говырин: Пенсии за январь начнут перечислять в декабре
Российские пенсионеры получат выплаты за январь 2026 года в конце декабря из-за новогодних праздников. Об этом предупредил депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
По его словам, Социальный фонд России переносит сроки зачисления денег, чтобы во время каникул россияне не остались без средств.
«Январские пенсии поступят досрочно — банки начнут зачисления уже 26–28 декабря, а почтовые отделения скорректируют графики доставки под режим работы. Это не повышение, это перенос сроков», — пояснил Говырин в беседе с Life.ru.
Он уточнил, что пенсионеры, достигшие 80 лет, а также уволившиеся и находящиеся на иждивении, получат повышенные выплаты уже в декабре. Кроме того, депутат напомнил, что с января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6%.
«Это значит, что январская пенсия, перечисляемая досрочно в конце декабря, уже будет рассчитана с учётом новых значений», — уточнил Говырин.
Напомним, все пенсионные перерасчёты происходят автоматически.