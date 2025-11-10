Российский бизнес наращивает внедрение инноваций для опережающего развития

10 ноября 2025, 13:39

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Национальный проект «Средства производства и автоматизации» активно содействует техническому обновлению промышленного сектора.





Такая поддержка даёт компаниям шанс эффективно интегрировать роботов и автоматизированные системы, увеличивая производительность качественной продукции и снижая профессиональные риски работников, обеспечивая безопасность и современность условий труда.



Согласно исследованию платформы GenerationS, абсолютное большинство предприятий признают инновационную деятельность ключевым направлением роста и развития.



Участники Премии GIA, подобно многим отраслевым лидерам, считают прогресс важным элементом своей стратегии. Интенсивность и характер внедрения новых технологий сильно варьируются в зависимости от сферы деятельности предприятия. Хотя каждая компания стремится ускорить вывод продуктов на рынок, особенности конкретной индустрии существенно влияют как на темп, так и на форму процессов.





«Мы наблюдаем, как меняется восприятие инноваций в корпоративной среде. Если раньше это было, скорее, элементом имиджа, то сегодня это практический инструмент для снижения издержек, выхода на новые рынки и создания продуктов с высокой добавленной стоимостью. В результате, подходы к инновациям становятся более системными: компании создают отдельные R&D-центры, внедряют гибкие методологии и активно тестируют гипотезы на ранних стадиях. Однако ключевым вызовом остается скорость: проект, который готовился к внедрению несколько месяцев или лет, рискует стать неактуальным еще до своего запуска», — сказала Директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.