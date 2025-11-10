В России не хватает средств на путёвки в оздоровительные лагеря для подростков
В России не хватает средств на путёвки в оздоровительные лагеря для подростков, нуждающихся в особом внимании. Об этом заявила депутат Госдумы Нина Останина.
Как передает ее слова Telegram-канал «Кровавая барыня», государство должно удвоить или утроить число таких подростков, однако в нынешнем бюджете денег на это нет. Останина подчеркнула, что рассчитывает увеличить охват после «победы», а приоритетом остаётся отдых и оздоровление детей.
Сейчас в профильных сменах и лагерях участвуют лишь шесть миллионов подростков из тридцати. В то же время, по данным МВД, рост преступности среди несовершеннолетних снизился с 30% до 12%. Представитель ведомства Станислав Колесник отметил, что одной из проблем остаётся влияние деструктивного контента в интернете, размещаемого на зарубежных ресурсах.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина добавила, что подростки, вовлечённые в трудовую деятельность и социальные проекты, реже попадают в конфликт с законом, а их уровень тревожности и агрессии снижается.
