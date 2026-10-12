Работающим пенсионерам напомнили о праве на отпуск в удобное время
Работающие пенсионеры по старости могут ежегодно брать до 14 календарных дней отпуска за свой счёт в удобное время. Работодатель обязан предоставить такой отдых по письменному заявлению сотрудника. Об этом RT рассказали эксперты «Авито Работы».
Право на неоплачиваемый отпуск закреплено в статье 128 Трудового кодекса России. Сотрудник самостоятельно выбирает даты и может использовать все 14 дней сразу или разделить их на несколько периодов. Например, взять сначала пять дней, а оставшиеся девять — позже. Неиспользованные дни на следующий год не переносятся. Эта гарантия распространяется и на тех, кому досрочно назначили страховую пенсию по старости.
Для оформления отпуска необходимо подать письменное заявление, указав даты, продолжительность отдыха и основание для его предоставления. Если работодатель ещё не знает о назначении пенсии, к заявлению можно приложить копию пенсионного удостоверения или справку Социального фонда России.
Специалисты советуют подавать документы заранее, чтобы компания успела оформить отпуск и перераспределить задачи. За дни отдыха без сохранения зарплаты оплата не начисляется.
Если сотрудник уже использовал все 14 дней, дополнительный отпуск за свой счёт по общему правилу нужно согласовать с работодателем.
При этом коллективный договор может предусматривать более выгодные условия для работающих пенсионеров. Например, увеличить продолжительность неоплачиваемого отпуска, установить дополнительные основания для его предоставления или предусмотреть оплачиваемые дни отдыха. Уточнить такие возможности можно в кадровой службе или профсоюзе.
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