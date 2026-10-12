Работающим пенсионерам напомнили о праве на отпуск в удобное время

12 октября 2026, 11:04

По закону работающие пенсионеры могут взять до 14 дней отдыха без оплаты

Фото: istockphoto / shurkin_son

Работающие пенсионеры по старости могут ежегодно брать до 14 календарных дней отпуска за свой счёт в удобное время. Работодатель обязан предоставить такой отдых по письменному заявлению сотрудника. Об этом RT рассказали эксперты «Авито Работы».