12 октября 2026, 10:21

Mash: Тюменец отсудил 15 айфонов по пять рублей после трёх лет разбирательств

Фото: iStock/8thCreator

Житель Тюмени отсудил 15 айфонов и еще множество техники по пять рублей после трёх лет разбирательств — магазин не смог доказать, что ценники появились из-за бага. Об этом пишет Mash.