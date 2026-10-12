Тюменец отсудил 15 айфонов по пять рублей после трёх лет разбирательств
Житель Тюмени отсудил 15 айфонов и еще множество техники по пять рублей после трёх лет разбирательств — магазин не смог доказать, что ценники появились из-за бага. Об этом пишет Mash.
Мужчина оформил 30 заказов на общую сумму 180 рублей. В них были представлены различные устройства: iPhone 11, 12, 12 mini, 13 Pro, XS, а также смартфоны, планшеты, смарт-часы, наушники, роутеры и приставки. После оплаты и получения чеков продавец отменил заказы.
Два суда первой инстанции вынесли решение в пользу магазина, посчитав, что низкая цена возникла из-за технической ошибки. Однако кассационный суд установил, что организация не предоставила доказательств технического сбоя, хотя суды первой инстанции неоднократно требовали это сделать. Отменить оплаченные заказы с подтверждённой доставкой продавец уже не мог по своему усмотрению.
В итоге суд обязал магазин вернуть всю технику, приобретённую за 180 рублей, выплатить моральный вред в размере 10 тысяч рублей и потребительский штраф в размере 5 тысяч рублей. Продавец попытался оспорить решение в кассационном суде общей юрисдикции, но вновь потерпел неудачу. Судебное решение было исполнено: часть техники передали мужчине, а за устройства, которые к тому моменту были сняты с продажи, он получил денежную компенсацию.
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