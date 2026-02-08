Аналитики раскрыли самый доступный товар для детей по итогам января

08 февраля 2026, 06:49

«Контур»: Самым доступным отечественным товаром для детей в январе стало питание

Фото: iStock/petrenkod

Самым доступным отечественным товаром для детей в российских магазинах по итогам января стало детское питание. К такому выводу пришли аналитики компании «Контур», передает РИА Новости.





Средняя цена на российское детское питание в январе составила 88 рублей. Второе место по доступности заняли присыпки (204 рубля), третье — детское мыло и гель (226 рублей). Самыми дорогими отечественными товарами для детей оказались подгузники со средней стоимостью 573 рубля.



