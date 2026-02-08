Аналитики раскрыли самый доступный товар для детей по итогам января
«Контур»: Самым доступным отечественным товаром для детей в январе стало питание
Самым доступным отечественным товаром для детей в российских магазинах по итогам января стало детское питание. К такому выводу пришли аналитики компании «Контур», передает РИА Новости.
Средняя цена на российское детское питание в январе составила 88 рублей. Второе место по доступности заняли присыпки (204 рубля), третье — детское мыло и гель (226 рублей). Самыми дорогими отечественными товарами для детей оказались подгузники со средней стоимостью 573 рубля.
Импортные аналоги обходятся покупателям значительно дороже. Так, зарубежное детское питание в среднем стоит 141 рубль, присыпки — 634 рубля, мыло и гель — 827 рублей, а подгузники — 1085 рублей.
Основой для исследования послужили данные 5,6 миллиона чеков, выданных в торговых точках по всей России с 1 по 24 января 2026 года.