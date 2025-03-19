Работы по дому Басевича завершат в декабре 2026 года

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В Петербурге продолжается строительство апартаментов и спального корпуса для Театра балета Бориса Эйфмана и воспитанников его академии. Сдать объект планируют в декабре 2026 года. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей подрядчика.
По данным издания, апартаменты для артистов Академического театра балета Бориса Эйфмана будут располагаться в историческом здании – доме Басевича на Большой Пушкарской улице.
На сегодняшний день идут работы по усилению основания здания. А на уровне 6-7-го этажей подходят к концу монолитные работы, в том числе с дымоходами и системами вентиляции.
Полное завершение работ в доме Басевича планируют в декабре 2026 года.
Тем временем строится спальный корпус для учащихся Академии танца Бориса Эйфмана, где будут располагаться залы для занятий хореографией. Там уже завершается устройство монолитного каркаса и фасада здания, а также почти готовы внутренние инженерные коммуникации и кровля. Ведутся отделочные работы. Закончить объект планируется в декабре текущего года.
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На сегодняшний день идут работы по усилению основания здания. А на уровне 6-7-го этажей подходят к концу монолитные работы, в том числе с дымоходами и системами вентиляции.
«Лицевой фасад здания находится в аварийном состоянии. Его в данный момент обследуют и устанавливают леса. Затем начнется этап воссоздания лицевого облика фасада. Уже сейчас идет ремонт кирпичных стен», – рассказали в компании.
Полное завершение работ в доме Басевича планируют в декабре 2026 года.
Тем временем строится спальный корпус для учащихся Академии танца Бориса Эйфмана, где будут располагаться залы для занятий хореографией. Там уже завершается устройство монолитного каркаса и фасада здания, а также почти готовы внутренние инженерные коммуникации и кровля. Ведутся отделочные работы. Закончить объект планируется в декабре текущего года.
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Элина Позднякова