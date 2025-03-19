Работы по дому Басевича завершат в декабре 2026 года

В Петербурге продолжается строительство апартаментов и спального корпуса для Театра балета Бориса Эйфмана и воспитанников его академии. Сдать объект планируют в декабре 2026 года. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей подрядчика.