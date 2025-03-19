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Работы по дому Басевича завершат в декабре 2026 года

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Петербурге продолжается строительство апартаментов и спального корпуса для Театра балета Бориса Эйфмана и воспитанников его академии. Сдать объект планируют в декабре 2026 года. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей подрядчика.
По данным издания, апартаменты для артистов Академического театра балета Бориса Эйфмана будут располагаться в историческом здании – доме Басевича на Большой Пушкарской улице.

На сегодняшний день идут работы по усилению основания здания. А на уровне 6-7-го этажей подходят к концу монолитные работы, в том числе с дымоходами и системами вентиляции.

«Лицевой фасад здания находится в аварийном состоянии. Его в данный момент обследуют и устанавливают леса. Затем начнется этап воссоздания лицевого облика фасада. Уже сейчас идет ремонт кирпичных стен», – рассказали в компании.

Полное завершение работ в доме Басевича планируют в декабре 2026 года.

Тем временем строится спальный корпус для учащихся Академии танца Бориса Эйфмана, где будут располагаться залы для занятий хореографией. Там уже завершается устройство монолитного каркаса и фасада здания, а также почти готовы внутренние инженерные коммуникации и кровля. Ведутся отделочные работы. Закончить объект планируется в декабре текущего года.

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Синоптик рассказал, как погода порадует москвичей в ближайшее время
Синоптик Тишковец: в столицу прорываются теплые фронтальные разделы
19 марта 2025, 15:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый весенний месяц медленно приближается к двадцатым числам, а значит, должно теплеть. Чего ждать от погоды москвичам в ближайшее время?
Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с «Радио 1» заявил, что москвичей и жителей области ждут добрые вести.

«В данный момент через столичный регион прорываются теплые фронтальные разделы, поэтому небо затянули облака после малооблачной ночи. Снежный покров продолжит таять на глазах», — сказал синоптик.

По его словам, после среды столбы термометров устремятся на штурм 10-градусной отметки.

«Инициативу перехватит северо-восточное крыло антициклона. В пятницу, субботу, воскресенье — околонулевые температуры. Вероятность слабых заморозков все равно есть, но автомобильная весна, когда менять резину, наступит с 25 марта, что на две недели раньше положенных по многолетним наблюдениям», — поделился Тишковец.

Он напомнил, что по климату устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 5 и выше, как правило, происходит 8 апреля.

«Вначале апреля может потеплеть до 12, 17. Начиная с завтрашнего дня, мы будем превышать климатическую норму, и в предстоящие выходные температурный режим больше будет напоминать апрельские показатели — солнечные и малооблачные», — завершил специалист.

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Адвокат Останина заявил, что комику сломали рёбра при задержании
19 марта 2025, 15:01

Стендап-комик Артемий Останин (фото: РИА Новости /Кристина Кормилицына)

Комик Артемий Останин, по словам его адвоката, получил переломы рёбер и позвоночника во время задержания белорусскими силовиками. В настоящее время в Мещанском суде Москвы ему избирают меру пресечения.
Как сообщает корреспондент SHOT из зала суда, защита Останина настаивает, что его нельзя помещать под арест из-за тяжелого состояния здоровья. У комика диагностированы правосторонний пневмоторакс и перелом позвоночника, который, как утверждает адвокат, был нанесен во время задержания в Белоруссии, откуда Останин собирался вылететь в Дубай.

Следствие требует ареста, однако прокуратура предлагает избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

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#прокуратура
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#защита
#следствие
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Против Юрия Дудя* и Семена Слепакова** могут возбудить уголовное дело
19 марта 2025, 14:20

Семен Слепаков** и Юрий Дудь* (фото: Instagram*** / @yurydud и @slepakovsemyon)

На журналиста Юрия Дудя* и музыканта Семена Слепакова** составлены новые протоколы о нарушении закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации канала, им может грозить уголовное преследование по статье 330.1 УК РФ, которая предусматривает возбуждение дела после двух вступивших в силу штрафов за нарушения закона об иноагентах.

Оба проживают за пределами России с 2022 года. Минюст внес Дудя* в реестр иноагентов 15 апреля 2022 года, а Слепакова** — в апреле 2023-го.

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#иноагенты
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Сотрудника салона сотовой связи задержали за слив данных SHAMANа
19 марта 2025, 13:11

SHAMAN/ Ярослав Дронов (Фото: Телеграм @shaman_channel)

В Ленинградской области задержали работника салона сотовой связи, которого заподозрили в утечке личных данных певца SHAMAN.
Согласно информации, опубликованной в Телеграм-канале Mash на Мойке, сотрудник скачал данные исполнителя из базы компании и передал их третьему лицу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании персональных данных. 20-летнему молодому человеку из Кировска может грозить до шести лет лишения свободы.

По данным источника, утечка информации была выявлена благодаря функции автоматического уведомления служб безопасности, установленной в базах на многих известных личностей.

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#shaman
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Психолог назвала главные причины повышенной тревожности у россиян и методы борьбы с ними
Психолог Габерштейн: повышенная тревожность у россиян из-за детских травм
19 марта 2025, 11:27

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Эмоционально и физически отравляет жизнь россиян тревожность. По словам специалистов, это глобальная клиническая проблема.
Психолог Юлия Габерштейн в беседе с «Радио 1» рассказала, что чаще всего является катализатором тревожности у россиян.

«В основном это идёт из детства в виде травмы. Например, родители развелись, и ребёнок в какой-то момент понял, что мама или папа не справляется. Дети начинают брать на себя взрослые обязательства и тревожиться за всю семью. В дальнейшем это перерастает именно в обсессивно-компульсивное расстройство — повышенную тревожность. Также тревожность может возникать из-за генетической предрасположенности», — объяснила эксперт.

Еще одной причиной повышенной тревожности, по мнению психолога, является непрожитая сложная ситуация — например, насилие, о котором человек никому не сказал, или потеря близкого.

«Здесь нужно разобраться, найти причину. Если мы, например, сдав все анализы, понимаем, что не хватает серотонина, который отвечает за контроль тревоги в организме, то, возможно этого будет достаточно. Есть когнитивно-поведенческая терапия — это классический метод. Поддержка близких в таких ситуациях очень важна», — сказала Габерштейн.

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