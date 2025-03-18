Минкульт РФ не планирует передавать «Ленфильм» в управление Смольного

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В петербургском отделении Союза кинематографистов России недовольны позицией министра культуры РФ Ольги Любимовой относительно судьбы киностудии «Ленфильм». Теперь члены Союза собираются обращаться к президенту России Владимиру Путину.
В январе стало известно, что петербургский Союз кинематографистов направил обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи «Ленфильма» под управление Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Кинематографисты уверены, что Министерство культуры РФ не в состоянии эффективно управлять студией из Москвы. За последние пять лет на посту генерального директора студии сменилось пять человек, присланные из столицы.
17 марта на заседании Комитета по культуре Государственной думы РФ Ольга Любимова заявила, что министерство не планирует передавать «Ленфильм» в управление Смольного. Она также подчеркнула, что старейшая киностудия страны не будет преобразована в торговый центр.
Любимова добавила, что Минкультуры в сотрудничестве с Росимуществом предпримут меры для спасения киностудии из сложившейся ситуации.
По его словам, от министра услышали лишь лозунги, однако никакого четкого плана так и нет.
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Кинематографисты уверены, что Министерство культуры РФ не в состоянии эффективно управлять студией из Москвы. За последние пять лет на посту генерального директора студии сменилось пять человек, присланные из столицы.
17 марта на заседании Комитета по культуре Государственной думы РФ Ольга Любимова заявила, что министерство не планирует передавать «Ленфильм» в управление Смольного. Она также подчеркнула, что старейшая киностудия страны не будет преобразована в торговый центр.
Любимова добавила, что Минкультуры в сотрудничестве с Росимуществом предпримут меры для спасения киностудии из сложившейся ситуации.
«Мы разочарованы такой позицией Министерства культуры. Отрадно, что они хотят спасти «Ленфильм», но все-таки хотелось узнать, как именно они планируют это сделать, есть ли какой-то план. Министерство культуры уже выделяло «Ленфильму» средства, однако киностудия снова в долгах», — рассказал «Петербургскому дневнику» ответственный секретарь петербургского Союза кинематографистов России Александр Бабаян.
По его словам, от министра услышали лишь лозунги, однако никакого четкого плана так и нет.
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Элина Позднякова