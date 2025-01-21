Работники челябинского завода стали миллионерами по ошибке бухгалтеров

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Работники одного предприятия в Челябинске стали миллионерами из-за ошибки бухгалтерии, сообщила газета «Комсомольская правда».
Одному из сотрудников завода вместо декабрьской зарплаты перечислили на карту в 100 раз больше положенных 50 тысяч рублей, и случай оказался не единственным.
Отмечалось, что некоторые рабочие тут же связались с начальством, но еще не понимают, как вернуть деньги.
Глава коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов рассказал, что если сотрудники не сделают это добровольно, то компании придется доказывать свою правоту в суде. Подчеркивалось, что четкого определения счетной ошибки в законодательстве нет, а суды, как показывает практика, придерживаются своих интерпретаций и иногда «принимают сторону работников».
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«Кому-то пять миллионов, кому-то восемь миллионов. Радости работяг не было предела», — описывают авторы материала произошедшее.
Отмечалось, что некоторые рабочие тут же связались с начальством, но еще не понимают, как вернуть деньги.
Глава коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов рассказал, что если сотрудники не сделают это добровольно, то компании придется доказывать свою правоту в суде. Подчеркивалось, что четкого определения счетной ошибки в законодательстве нет, а суды, как показывает практика, придерживаются своих интерпретаций и иногда «принимают сторону работников».
«Работодатель, конечно, может выиграть. Но судебное разбирательство может затянуться на длительное время», — уточнил юрист.
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Ольга Енгалычева