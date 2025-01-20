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Россияне стали чаще увольняться из-за отсутствия удаленной работы

HR-эксперт Зеленкова: выросло число увольнений из-за отсутствия удаленной работы
Фото: iStock/pcess609

Фото: iStock/pcess609

Россияне стали чаще увольняться по причине выгорания, отсутствия удаленной работы и поддержки от начальства. Об этом сообщила HR бизнес-партнер коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова. При этом, по ее словам, низкие зарплаты, конфликты с руководством и отсутствие карьерного роста все еще остаются первостепенными.
«Все чаще сотрудники покидают компании из-за несоответствия корпоративной культуры личным ценностям, отсутствия возможности работать удаленно или гибкого графика, а также из-за выгорания, вызванного высокой нагрузкой и недостаточной поддержкой со стороны работодателя», — поделилась HR-эксперт в беседе с АГН «Москва».
В то же время стало известно, что россияне предпочитают оставаться дома не только в контексте работы. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на сервис «Авито», в России значительно выросла популярность услуги «Повар на дом» в новогодние каникулы, когда приглашенные люди собирают клиентам праздничный стол и готовят различные блюда.


«Чаще всего услугу «Повар на дом» заказывали жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга», — пишет издание.
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Воробьёв предложил оценивать работу регионов в сфере ИТ с учётом их специфики
20 января 2025, 18:58

Фото: аппарат правительства РФ

Оценивать эффективность работы регионов в сфере высоких технологий необходимо с учётом их индивидуальной специфики.
С таким заявлением губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил на заседании, которое провел вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

На заседании утвердили новые показатели оценки эффективности цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств. Воробьёв возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Экономика данных».
«Исходные позиции уровня цифровизации некоторых регионов значительно выше, и это надо учитывать для объективности оценки. Все 89 территорий ставить в один ряд было бы некорректно. Логичнее индивидуально подходить к каждому и рейтинговать по трансформационным изменениям – новациям. Стоит сформировать их по группам с примерно одинаковым уровнем цифровизации и похожими приоритетами и в дальнейшем принимать это ранжирование во внимание как при оценке работы, так и при постановке задач», – предложил Воробьёв.
По его словам, цель власти – делать жизнь людей комфортнее, а управление эффективнее.
«Большую роль в этом играет сегодня искусственный интеллект. Он позволяет человеку управлять процессами, заниматься аналитикой, умственной и интересной работой, а не рутиной. ИИ уже участвует в контроле самых разных сфер жизни Подмосковья от школьного питания до чистоты во дворах. Его потенциал мы стараемся развивать в госуслугах. Он умеет распознавать 260 видов документов, а голосовые помощники быстро запишут к врачу, и ни один звонок не будет потерян», – пояснил глава региона.
По словам Григоренко, в этом году предстоит усилить работу по выполнению ведомственных программ цифровой трансформации. Для этого разработаны новые показатели оценки эффективности работы министерств и ведомств. Среди них – предоставление услуг в электронном виде по принципу «жизненные ситуации», переход на отечественное программное обеспечение, внедрение сервисов с искусственным интеллектом, поддержание информационной безопасности.
«У нас на портале госуслуг уже более 1,6 тыс. услуг, и их нужно сформировать в сценарии «жизненных ситуаций». Оказание услуг – наш приоритет. Наравне с этим мы должны внедрять в экономику и социальную сферу искусственный интеллект, так как он ускоряет все процессы и делает их более эффективными», – отметил зампред правительства.
Он назвал это очень трудоёмкой задачей, которую, однако, необходимо выполнить.

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Эксперт по ЖКХ раскрыл причину роста коммунальных тарифов в России
Эксперт Бондарь: рост коммунальных тарифов вызван коротким расчетным периодом
20 января 2025, 18:43

Фото: iStock/takasuu

Рост коммунальных тарифов в январе 2025 года вызван коротким расчетным периодом за декабрь. Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru, подчеркнув, что в первый месяц зимы данные со счетчиков снимают раньше срока.
«Одной из ключевых причин стала структура расчетных периодов. В декабре данные с приборов учета зачастую снимаются раньше стандартного срока — например, до середины месяца. Это приводит к тому, что в январской квитанции учитывается более длинный период, включая конец декабря и большую часть января», — пояснил специалист.
Бондарь также обратил внимание, что цифры в платежках по ЖКХ могли вырасти из-за корректировок за предыдущий период, когда приборы учета не работали или с них своевременно не были сняты показания.
«При резких температурных колебаниях такой подход может привести к значительным отклонениям от реального потребления», — резюмировал эксперт по услугам ЖКХ.
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#штрафы
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Славянский эзотерик раскрыла, когда настанет конец времен
20 января 2025, 18:39

Фото: iStock/Ekaterina_Simonova

Предсказания о конце времен появляются на протяжении не одной тысячи лет, но ожидать стоит не апокалипсиса, а цивилизационного упадка. Об этом заявила эксперт по славянской магии, нумеролог Евгения Белова. По ее мнению, закат ожидает европейский и американский миры, такой же, какой настиг Древний Египет, Древнюю Грецию и Византийскую империю.
«На смену отжившей системе приходит новый многополярный мир, одним из лидеров которого является Россия. Так что те процессы, о которых говорят британские ученые, касаются их парадигмы — но не нашей. Границы России нигде не заканчиваются, как говорил наш президент Владимир Путин, и я думаю, что временных границ у нас тоже нет. Русский мир только начинается», — рассказала эзотерик «Вечерней Москве».
Тем временем, как пишет издание The New York Times, западные элиты все чаще признают, что Россия при завершении конфликта на Украине сохранит за собой территории, сообщают argumenti.ru. Американская газета отмечает, что все регионы, освобожденные в ходе СВО, останутся под контролем Москвы.

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Синоптик назвала самую холодную ночь на неделе
Синоптик Позднякова: самая холодная ночь на неделе ожидается во вторник
20 января 2025, 18:31

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Самая холодная ночь на этой неделе ожидается во вторник, 21 января, когда температура будет опускаться до -9 градусов. Об этом сообщила главный синоптик информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, вместе с тем до 26 января ожидаются небольшие снегопады каждую ночь.
«Наиболее холодная погода ожидается в ночь на 21 января. В Москве температура будет понижаться до минус 7 – минус 9 градусов. Дневная температура будет минус 4 – минус 6 градусов. Будет слабый снежок», — рассказала метеоролог для «Москвы 24».
Однако не по всей России ожидаются такие температуры. К примеру, в Кемеровской области в ночь на вторник обещают морозы вплоть до -17 градусов мороза. Как сообщает «Сiбдепо», днем столбики термометров поднимутся до 3, выпадет небольшой и местами умеренный снег.
«Как и ночью, по региону будет мокрый снег и метель. Днем местами гололедные явления и ветер с порывами до 18 м/с», — отмечает издание.
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Грибной суп-пюре из шампиньонов и картофеля: пошаговый рецепт идеального блюда на ужин
20 января 2025, 18:20

Фото: istockphoto / nata_vkusidey

Грибной суп-пюре — это сытное и ароматное блюдо, которое согреет вас в холодные дни. Сочетание свежих грибов, нежного картофеля и сливок создаёт удивительно кремовую текстуру и насыщенный вкус.
Чтобы приготовить суп-пюре, понадобится всего несколько простых ​составляющих и не более 20 минут свободгого времени.


Ингредиенты:


  • 500 г свежих грибов (шампиньонов, белых или любых других по вашему выбору);
  • 1 средняя луковица;
  • 2-3 картофелины;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • 00 мл овощного или куриного бульона;
  • 200 мл сливок (20-30%);
  • 2 ст. ложки растительного масла;
  • Соль и черный перец по вкусу;
  • Свежая зелень (петрушка или укроп) для подач.
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Инструкция:


  1. Подготовка ингредиентов: грибы промойте и нарежьте небольшими кусочками; лук и чеснок очистите и мелко нарежьте; картофель очистите и нарежьте кубиками.
  2. Обжарка лука и чеснока: в кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне. Затем добавьте нарезанный лук и обжаривайте до прозрачности, затем добавьте чеснок и жарьте еще минуту.
  3. Добавление грибов: к луку с чесноком добавьте нарезанные грибы. Обжаривайте их до тех пор, пока они не станут мягкими и не выпустят сок, около 5-7 минут.
  4. Добавление картофеля и бульона: добавьте нарезанный картофель к грибам и залейте все бульоном. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне до готовности картофеля (примерно 15-20 минут).
  5. Пюрирование супа: снимите кастрюлю с огня и дайте немного остыть. Затем с помощью блендера пюрируйте суп до однородной консистенции. Если у вас нет блендера, можно использовать толкушку для картофеля.
  6. Добавление сливок: верните суп на плиту, добавьте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Доведите до легкого кипения и выключите огонь.

С чем употреблять:


Грибной суп-пюре отлично сочетается с хрустящими гренками, свежим хлебом или булочками. Также можно подать с тертым сыром или сметаной.

Фото: istockphoto / Kathleen Juanda Teo

Как подают:


Суп-пюре разливают по тарелкам, украшают свежей зеленью и, при желании, добавляют немного сливок сверху для красоты. Можно также посыпать суп тертым сыром или добавить несколько жареных грибов для украшения.

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#еда
#блюда
#рецепты
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Крещенскую литургию в Красногорске посетили более 7 тысяч человек
20 января 2025, 18:18

Фото: istockphoto.com/Koszubarev

Свыше семи тысяч человек посетили Крещенскую службу в храмах городского округа Красногорск 19 января, более 3,8 тыс. из приняли участие в крещенских купаниях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Верующие пришли в храмы, чтобы принять участие в богослужении и окунуться в иордань. Всего в крещенских мероприятиях приняли участие 7 тысяч 218 человек, из которых 3 тысячи 884 человека — непосредственно в купаниях», — уточняется в сообщении.
Иордани для купания были специально оборудованы и подготовлены, безопасность и благополучие участников праздника обеспечивали спасатели, полицейские, а также врачи и волонтёры.

Отмечается, что для участников волонтёрской деятельности в Московской области предусмотрены различные меры поддержки, включая страхование жизни, организационную поддержку (от благодарственных писем до участия в мастер классах и оказания содействия в работе с органами власти и образовательными учреждениями), консультационная и методологическая, а также информационная поддержка, включающая освещение деятельности волонтёров в СМИ.

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#рпц
#праздник
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Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся морозы и сколько они продлятся
Синоптик Шувалов: холода вернутся в Москву на два дня
20 января 2025, 18:15

Фото: iStock/ChamilleWhite

Москва второй день радует жителей солнцем и приятной температурой, однако календарь до сих пор показывает январь. Стоит ли ожидать холодов?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что на текущей неделе можно ожидать подобие зимы.

«И снежок опять появится на улицах и на полях, и температура приобретет более достойный для января вид. А оттепель отступит. Завтра утром будет -8 градусов, солнце выглянет. В среду, четверг и пятницу будет идти снег», — сказал синоптик.

Он добавил, что с 23 и 24 января снова ожидается повышение температуры, и небольшие морозы продлятся только пару дней.

«Получается, два относительно холодных дня, когда температура почти приблизится иди даже пересечет кривую климатической нормы. И затем опять повышение температуры, но пока-пока не до оттепели», — заключил Шувалов.

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Секрет идеального чаепития: классический чизкейк Нью-Йорк с кремовой начинкой из простых ингредиентов
20 января 2025, 18:13

Фото: istockphoto / Arx0nt

Чизкейк Нью-Йорк — классический десерт с кремовой начинкой и хрустящей основой. Легкий в приготовлении и невероятно вкусный, он станет отличным выбором для любого торжества или чаепития, а «Радио 1» расскажет, ​как его правильно приготовить.

Ингредиенты


Для основы:

  • песочное печенье — 200 г;
  • сливочное масло — 100 г.
Для начинки:

  • творожный сыр — 900 г;
  • сметана — 200 г;
  • сахар — 150 г;
  • яйца — 4 штуки;
  • ванильный экстракт — 1 чайная ложка;
  • соль — 1 щепотка;
  • лимонный сок — 2 столовые ложки;
  • сливки 33% — 150 мл.
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Инструкция


  1. Подготовка основы: печенье измельчите в крошку с помощью блендера или скалки. Смешайте с растопленным сливочным маслом и выложите в форму диаметром 22 см, утрамбовав массу по дну. Поставьте форму в холодильник на 30 минут, чтобы основа застыла.
  2. Приготовление начинки: в глубокой миске взбейте творожный сыр с сахаром и ванильным экстрактом до кремовой консистенции. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать. Влейте сметану, сливки и лимонный сок, тщательно перемешайте до однородности.
  3. Запекание: разогрейте духовку до 200°C. Вылейте полученную массу на основу из печенья и поставьте форму в духовку. Запекайте чизкейк около 50-60 минут. Он должен слегка подрумяниться по краям и оставаться немного подвижным в центре.
  4. Охлаждение: После выпекания оставьте чизкейк в духовке с приоткрытой дверцей на 1 час, чтобы он постепенно остыл. Затем оставьте его в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

С чем употреблять


Чизкейк Нью-Йорк идеально сочетается с ягодами (малина, клубника, черника), фруктами (ананас, манго) или соусами (карамель, шоколад, ягодный сироп).

Фото: istockphoto / Arx0nt

Чизкейк подают охлажденным, нарезанным на порции. Украшают свежими ягодами или фруктами, а также поливают соусами по вкусу.

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#продукты
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Подмосковные ветеринары объяснили, почему кошки мурлычут
20 января 2025, 18:10

Фото: iStock / Konstantin Aksenov

Мурлыканье котов у большинства людей вызывает чувство спокойствия и уюта. Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о природе этого звука.
«Процесс происходит благодаря сокращению и расслаблению мышц диафрагмы, которые создают вибрации в голосовых связках. Причин такой особенности поведения четвероногих несколько. Они связаны с психологией, физиологией и социальной природой животных. Такими звуками коты могут общаться с хозяевами, проявлять чувства и эмоции. Котята начинают урчать с самого раннего возраста. Это помогает им взаимодействовать с матерью, а потом и выстраивать связи с другими», – отметили специалисты.
Чтобы котики чаще были в хорошем настроении, ветеринары рекомендуют вовремя посещать клинику для осмотров. В 2024 году в Подмосковье их было проведено более 200 тыс.

Записаться на приём к ветеринару на сайте региональных госуслуг или по телефону: 7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

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