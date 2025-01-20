Россияне стали чаще увольняться из-за отсутствия удаленной работы

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Россияне стали чаще увольняться по причине выгорания, отсутствия удаленной работы и поддержки от начальства. Об этом сообщила HR бизнес-партнер коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова. При этом, по ее словам, низкие зарплаты, конфликты с руководством и отсутствие карьерного роста все еще остаются первостепенными.
«Все чаще сотрудники покидают компании из-за несоответствия корпоративной культуры личным ценностям, отсутствия возможности работать удаленно или гибкого графика, а также из-за выгорания, вызванного высокой нагрузкой и недостаточной поддержкой со стороны работодателя», — поделилась HR-эксперт в беседе с АГН «Москва».В то же время стало известно, что россияне предпочитают оставаться дома не только в контексте работы. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на сервис «Авито», в России значительно выросла популярность услуги «Повар на дом» в новогодние каникулы, когда приглашенные люди собирают клиентам праздничный стол и готовят различные блюда.
«Чаще всего услугу «Повар на дом» заказывали жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга», — пишет издание.Читайте также:
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