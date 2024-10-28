Стало известно, сколько россиян согласились бы пройти собеседование с нейросетью

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Исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что лишь 12% однозначно согласились бы на собеседование с нейросетью.
Большинство же опрошенных (55%) не доверяют прохождение собеседований ИИ.
Карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил о том, кому не имеют права отказать в работе, если речь идёт не о профессиональных и личных качествах.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают наиболее перспективной подработкой фриланс.
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«46% опрошенных скорее готовы принять это предложение, однако 8% высказались против, а 1% однозначно не хотят общаться с ИИ на собеседовании. 33% участников опроса отметили, что их решение зависит от желания работать в конкретной компании», — приводит RT результат исследования.
Карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил о том, кому не имеют права отказать в работе, если речь идёт не о профессиональных и личных качествах.
«Человеку не имеют права отказывать если он имеет судимость, бездетный, незамужний, вне зависимости от того, какой он расы, пола. Все это закреплено в Трудовом кодексе РФ», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают наиболее перспективной подработкой фриланс.
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Мелисса Тимофеева