В городском округе Клин состоялась выездная администрация

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
29 октября жители деревень Бирево и Троицино встретились с выездной администрацией, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Заместитель главы по благоустройству сообщил, что муниципалитет подал заявку на включение большой дворовой территории возле домов 1–8 в Бирево в программу благоустройства на следующий год. В домах 4, 5 и 6 планируется провести ремонт подъездов и гидропневматическую промывку системы холодного водоснабжения.
Каждый участник встречи получил возможность оставить свои контактные данные и получить индивидуальный ответ. Свои предложения и отзывы о формате выездной администрации можно передать через систему обратной связи, отсканировав QR-код.
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«Для нас нет закрытых тем, больных или неудобных вопросов. Каждое обращение будет рассмотрено и все заявители получат ответы на свои вопросы. Может они вас не устроят, потому что мы действуем строго в рамках компетенции, в рамках существующего финансирования и принятых муниципальных программ. Но ответы будут исчерпывающие и честные», — рассказала Глава городского округа Клин Алёна Сокольская.
Каждый участник встречи получил возможность оставить свои контактные данные и получить индивидуальный ответ. Свои предложения и отзывы о формате выездной администрации можно передать через систему обратной связи, отсканировав QR-код.
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Дайана Хусинова