В лесных массивах Клина провели рекордное количество патрулей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
В лесных массивах Клинского городского округа с начала года было проведено рекордное количество патрулей для предотвращения нарушений лесного законодательства. По информации от Комитета лесного хозяйства Московской области, наибольшее количество рейдов было организовано в Клинском лесничестве — 5078, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
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Дайана Хусинова