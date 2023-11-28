Работники Мособлпожспаса извлекли из разбитой машины шестерых пострадавших в ДТП

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса помогли пострадавшим в ДТП, которое произошло на автодороге в городском округе Шаховская. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили о боковом столкновении легковых автомобилей Peugeot и LADA Largus. В одной из них находились супруги с шестилетним ребёнком и годовалым малышом.
Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы избежать возгорания, а также убедились, что двери повреждённых автомобилей свободно открываются. Затем спасатели помогли медикам доставить пострадавших в машины скорой помощи.
С подозрением на травмы шестерых участников аварии доставили в Красногорскую и Волоколамскую больницы.
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Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы избежать возгорания, а также убедились, что двери повреждённых автомобилей свободно открываются. Затем спасатели помогли медикам доставить пострадавших в машины скорой помощи.
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Лора Луганская