Работники Мособлпожспаса провели противопожарные рейды в 3-х округах Подмосковья

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Собеседник «Радио 1» сразу подчеркнул, что самой острой проблемой в Московской области стало оставление детей без присмотра родителей с включёнными электроприборами.
«К сожалению, гибель детей в Московской области участилась. В рамках предотвращения данных случае работники Мособлпожспаса проводят дополнительные рейды, ходят по домам, расклеивают листовки на стендах информации», — рассказал Чебочкин.
По его словам, совместно с администрацией городских муниципалитетов сотрудники Мособлпожспаса вручают многодетным семьям, старикам, людям, оказавшимся в сложных жизненных условиях, пожарные извещатели. Эти приборы способны обнаружить возгорание и дым, а затем проинформировать людей о необходимо эвакуации из помещения.
К основным причинам пожара эксперт отнёс короткое замыкание, неверно установленную проводку, а также неправильную эксплуатация электроприборов.
«И самый распространённый фактор – это халатность человека, когда человек по неосторожности оставляет что-то включённым или перегружает сеть. Неосторожное обращение с огнём, непотушенные сигареты, разведение открытого огня на участках приводит к началу пожара», — подчеркнул Чебочкин.
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