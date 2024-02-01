Сотрудники «Мособлпожспас» вызволили двухлетнего ребенка из запертой квартиры

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, где находился двухлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В Королёве 1 февраля спасатели помогли вскрыть дверь квартиры, в которой находился маленький ребенок.
Стоит отметить, что пока мама пошла выносить мусор, двухлетняя дочь закрыла дверь на замок из-за чего женщина не смогла самостоятельно открыть дверь.
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«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и впустили обеспокоенную маму в жилье. К счастью, ребенку медицинская помощь не потребовалась. Малышка всё это время спокойно сидела и кушала, не обращая внимания на весь происходящий переполох рядом с ней», — рассказал заместитель начальника управления Павел Демидов.
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Мира Полтева