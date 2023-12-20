Работники «Мособлпожспас» помогли госпитализировать больную сахарным диабетом

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медикам госпитализировать больную сахарным диабетом. Об этом сообщила пресс-служба минитсерт
Через службу 112 спасателям поступил вызов о помощи от скорой в транспортировке женщины, которая нуждалась в срочной госпитализации. Медикам не удалось самостоятельно перенести в служебный автомобиль пациентку.
Стоит отметить, что случай произошел в в частном жилом доме в посёлке Васькино городского округа Чехов.
Читайте также:
Спасатели помогли пенсионерке, пролежавшей три дня на полу в своей квартире
Работники «Мособлпожспаса» спасли мужчину, который потерялся в заснеженном лесу
Работники Мособлпожспаса достали водителей из разбитых машин после лобового столкновения
«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы поднялись на второй этаж частного дома. Спасатели аккуратно закрепили больную на мягких носилках, спустили её по узкой лестнице вниз и транспортировали женщину в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации», — объяснил старший смены 311-й пожарно-спасательной части Юрий Митюхин.
Читайте также:
Спасатели помогли пенсионерке, пролежавшей три дня на полу в своей квартире
Работники «Мособлпожспаса» спасли мужчину, который потерялся в заснеженном лесу
Работники Мособлпожспаса достали водителей из разбитых машин после лобового столкновения
Мира Полтева