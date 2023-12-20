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Работники «Мособлпожспас» помогли госпитализировать больную сахарным диабетом

20 декабря 2023, 14:29
Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медикам госпитализировать больную сахарным диабетом. Об этом сообщила пресс-служба минитсерт
Через службу 112 спасателям поступил вызов о помощи от скорой в транспортировке женщины, которая нуждалась в срочной госпитализации. Медикам не удалось самостоятельно перенести в служебный автомобиль пациентку.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы поднялись на второй этаж частного дома. Спасатели аккуратно закрепили больную на мягких носилках, спустили её по узкой лестнице вниз и транспортировали женщину в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации», — объяснил старший смены 311-й пожарно-спасательной части Юрий Митюхин.


Стоит отметить, что случай произошел в в частном жилом доме в посёлке Васькино городского округа Чехов.

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#работники
#сахарный диабет
#подмосковье
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Диетолог Чижикова назвала самые вредные сочетания блюд на новогоднем столе
Диетолог Чижикова советует не закусывать алкоголь бутербродами с икрой
20 декабря 2023, 15:03

Фото6 istockphoto/Tat'yana Andreyeva

В Новый год не рекомендуется закусывать алкоголь бутербродами с икрой и другими жирными продуктами.
Об этом говорит врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова. Вредные сочетания продуктов на новогоднем столе она перечислила «Ленте.ру».

По словам врача, в науке не существует понятия «несочетаемых» продуктов, но есть общие рекомендации по сбалансированному питанию. По словам диетолога, праздничный стол может стать испытанием для здоровья, ведь очень сложно удержаться от переедания. .

Диетолог призывает помнить, что чрезмерное потребление калорийной и жирной пищи с алкоголем может привести к серьёзным последствиям вплоть до обострения хронических заболеваний.

«Употребление жирной и калорийной пищи с алкоголем резко повышает риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это может привести к серьезным проблемам с желудком, кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем и печенью. Лучше отказаться от закусывания алкоголя жирными закусками вроде салатов с майонезом, бутербродов с икрой или сладких десертов», -говорит Анастасия Чижикова. врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог
Не нужно смешивать на одной тарелке слишком много блюд, чтобы избежать проблем с пищеварением. Также стоит помнить о том, что не нужно смешивать разные виды алкоголя.

«Чтобы меньше выпить, можно разбавлять вино и шампанское кубиками льда», —говорит Чижикова.
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#еда
#новости
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Мужчина, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок
В Новосибирской области осудили мужчину за попытку изнасиловать проводницу
20 декабря 2023, 14:45

Фото: istock / OlFedv

Обской городской суд Новосибирской области осудил на 2,5 года жителя Омска, который напал на проводницу в поезде и пытался ее изнасиловать. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

По информации следственного комитета, мужчина зашел в купе поезда, где находилась проводница и попытался изнасиловать женщину. Она активно сопротивлялась и на крики пришел пассажир, который помог женщине отбиться от насильника. Отмечается, осужденный ранее был судим. омича обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

«Обской городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, присоединив неотбытое дополнительное наказание по предыдущему приговору», — заявили в СК.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Санкт-Петербурга обвинила отца в домогательствах и инцесте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#наказание
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#ск рф
#изнасилование
#покушение
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В Москве глыба льда, упавшая с крыши, сломала шею женщине
20 декабря 2023, 14:41

Фото: iStock/z1b

В Москве ледяная глыба рухнула прямо на голову женщины и сломала ей шею. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
«Медики обнаружили у пострадавшей 36-летней женщины перелом шейного позвонка, сотрясение мозга и травму головы после падения наледи с крыши», - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что в Ярославле трёхлетняя девочка пострадала от падения снежной глыбы с крыши. По информации СК, происшествие случилось на одной из улиц Кировского района города. Снежная глыба свалилась на голову трёхлетнему ребёнку, девочку пришлось госпитализировать. При этом степень тяжести её травм пока что не уточняется. По факту случившего прокуратура Ярославской области инициировала проверку, в ходе которой будут установлены лица, ответственные за своевременную уборку снега с крыш.

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#женщины
#медики
#снег
#травма
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«Мослента» опровергла информацию о выколотых глазах погибшей москвички
20 декабря 2023, 14:37

Фото: istockphoto/Chalabala

В СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о выколотых глазах у погибшей девушки, которую обнаружили в Подмосковье.
Эти данные опроверг «Мосленте» источник в правоохранительных органах.

«Зафиксировано отсутствие правого глазного яблока. По предварительным данным, это посмертная травма, причиненная грызунами», —сообщил собеседник издания.
Тело 27-летней девушки обнаружили в 100 метрах от озера Рябиновое в селе Воскресенское поисковой отряд «Лиза Алерт», сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Известно, что 16 декабря 2023 года девушка поссорилась с матерью и ушла из квартиры в Москве. Она один раз вышла на связь с родственниками, больше родственникам не удалось с ней связаться.

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#подмосковье
#полиция
#убийство
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СК: В Иркутской области арестовали подростка, ранившего сверстника ножом
20 декабря 2023, 14:17

Фото: iStock/BrianAJackson

Подростку из села Мельница, который ранил ровесника ножом в грудь, избрали меру пресечения, об этом сообщает Следственный комитет РФ по Иркутской области.
Ранее стало известно, что 14-летний школьник напал на своего сверстника и несколько раз ударил его ножом в грудь. Остановить вооружённого парня смог директор школы.

Пострадавшего подростка экстренно госпитализировали в местную больницу с проникающим ранением грудной клетки. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

«Следственным отделом по городу Нижнеудинск СУСК России по Иркутской области предъявлено обвинение 14-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подросток арестован», - прокомментировали ситуацию представители СК.

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#убийство
#подросток
#школьник
#обвинение
#ск
#покушение
#иркутская область
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РИА: Илья Яшин* обжаловал первый иноагентский приговор
20 декабря 2023, 14:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Илья Яшин* обжаловал свой первый штраф, который ему присудили за неуказание им статуса иностранного агента в социальных сетях, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Бабушкинский суд Москвы.
«В суд поступила апелляционная жалоба Яшина И.В.*», - прокомментировала ситуацию собеседница СМИ.

Отмечается, что в судебном заседании Яшин* участвовал по видеосвязи, находясь в ИК-3 Смоленской области.

В декабре 2022 года Яшину* назначили 8,5 лет лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Ранее Яшин* вёл прямой эфир на видеохостинге YouTube, в котором рассказывал ложные факты о событиях, произошедших в Буче. Судья заявила, что Яшин* осознавал противоправный характер своих действий, однако, руководствуясь политическими амбициями, всё же решил распространить недостоверную информацию о ВС РФ.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
#суд
#youtube
#вс рф
#политика
#иностранный агент
#штраф
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В Люберцах глыбы льда упали на четырёх человек на входе в военкомат
20 декабря 2023, 14:01

Фото: istockphoto/ziggy1

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Mash сообщает, что сегодня утром у военкомата собралась очередь, чтобы встать на учёт по прописке. В этот момент с крыши упало несколько ледяных кусков прямо на головы людям.

В итоге пострадали четыре человека. После осмотра их госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Ранее в Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску, в которой находился двухлетний ребёнок.

РЕН ТВ сообщает, что ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести. ЧП случилось примерно в 8 часов утра недалеко от дома 37, корпус 1 на Новочеркасском проспекте.

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#люберцы
#ледяной дождь
#снег
#зима
#погода
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Российские врачи спасли семилетнего ребенка с инсультом
В Сургуте семилетний мальчик попал в больницу с ишемическим инсультом
20 декабря 2023, 13:57

Фото: istock / ViktorCap

Медики сургутской травматологической больницы прооперировали семилетнего мальчика с ишемическим инсультом. Об этом сообщил директор Депздрава Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский в телеграм-канале.

Первоклассник оказался в стационаре с подозрением на отравление. Но оказалось, что это была «мозговая катастрофа». После проведенных исследования врачи нашли тромб в артерии, которая питает головной мозг. Добровольский отметил, что такое заболевание редко диагностируют у детей.

Медикам удалось успешно извлечь тромб. Ребенок уже переведен из реанимации в отделение нейрохирургии для реабилитации. Дополнительно мальчика обследуют на предмет генетических заболеваний, который могли привести к образованию тромба.

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#врачи
#отравление
#ребёнок
#больницы
#медики
#катастрофа
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Появились подробности о девушке, которую нашли изнасилованной с выколотыми глазами
Девушка, чье тело нашли с выколотыми глазами, хотела попасть на шоу «Пацанки»
20 декабря 2023, 13:37

Фото: istock / Aroma photography

Погибшая Кристина, чьё тело было найдено с выколотыми глазами в подмосковном лесу, ранее пыталась попасть в шоу «Пацанки»
Погибшая девушка, чье полураздетое тело было найдено с выколотыми глазами в лесу в Подмосковье, до этого пыталась попасть на шоу «Пацанки», но не прошла кастинг.

Как сообщает телеграм-канал Shot, девушка по имени Кристина с семьей в девятилетнем возрасте переехала из Когалыма Тюменской области в Москву в 2005 году. У Кристины есть сестра, которая старше её на 15 лет. Кристина иногда ругалась с мамой на почве ревности к старшей сестре и её детям.

Девушка примерно 5 лет назад участвовала в кастинге проекта «Пацанки», но не прошла. Кристина выглядела довольно грубо за счет короткой стрижки, татуировок и мужского стиля одежды. Известно, что 27-летняя погибшая, проживавшая вместе со своей 62-летней матерью, курила и периодическипила спиртное.

Ночью 19 декабря тело Кристины обнаружили со спущенными штанами и выколотыми глазами на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе.

На данный момент существует несколько версий гибели, в том числе от переохлаждения. Она могла сама начать снимать одежду, а глаза могли обезобразить лесные обитатели. В ближайшее время экспертиза с причинами смерти покажет от чего она скончалась на само деле.

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#подмосковье
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