У соцработников Московской области есть возможность получить помощь на аренду жилья

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Сотрудники социальных учреждений Московской области теперь могут оформить ежемесячную компенсацию за аренду жилья онлайн через региональный портал, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Для получения услуги достаточно лишь заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При этом согласие на обработку персональных данных от совершеннолетних членов семьи, указанных в заявлении, также предоставляется в электронном формате. Уведомление о необходимости дать такое согласие напрямую поступит им в личные кабинеты на региональном портале», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Сотрудники государственных социальных учреждений, у которых нет собственного жилья в области, могут получать выплаты для покрытия расходов на аренду. Среди них врачи, специалисты по уходу, инструкторы по лечебной физкультуре, логопеды, психологи и младший персонал.
Сумма выплат составляет 20 тысяч рублей, а для семей, где оба супруга работают в социальной сфере, компенсация увеличивается до 30 тысяч рублей.
Подать заявку можно на региональном портале в разделе «Социальная поддержка» — «Социальная помощь».
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