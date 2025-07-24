Работников сферы закупок пригласили на конкурс «Лучший специалист по закупкам России – 2025»
Первый Всероссийский конкурс «Лучший специалист по закупкам России – 2025» пройдёт 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия ООО «Регион».
Основными целями конкурса являются повышение престижа профессии специалиста по закупкам, выявление и поощрение лучших сотрудников, продвижение положительного отношения к работе в данной области и формирование кадрового резерва сферы.
Проведение мероприятия позволит выявить перспективных специалистов, которые в будущем смогут стать лидерами в сфере закупок.
Победителей конкурса наградят дипломами и кубками. Им будет присвоено звание «Лучший специалист по закупкам России – 2025».
Помимо этого, будут отмечены участники в номинации «Топ-10 лучших специалистов по закупкам России – 2025», а также работники, которые получат звание лучшего специалиста отрасли.
Соорганизаторами конкурса выступят Госкомитет Республики Башкортостан по конкурентной политике, БРО Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», БРО Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», МКУ «Центр организации и проведения конкурсных процедур» города Уфа и Цифровая Академия «Атмосфера».
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