Работников сферы закупок пригласили на конкурс «Лучший специалист по закупкам России – 2025»

24 июля 2025, 19:23

В сентябре состоится конкурс «Лучший специалист по закупкам России – 2025»

Фото: etp-region-konkurs.ru

Первый Всероссийский конкурс «Лучший специалист по закупкам России – 2025» пройдёт 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия ООО «Регион».