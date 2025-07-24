В колледже «Подмосковье» прошла экскурсия для будущих дизайнеров
Видео: Министерство образования Московской области
В рамках приёмной кампании федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» колледж «Подмосковье» организовал ознакомительную экскурсию для абитуриентов, заинтересованных в направлении «графический дизайн», сообщает Министерство образования Московской области.
Будущих студентов провели по учебным аудиториям и мастерским, где проходят практические занятия. Участники увидели профессиональное оборудование, пообщались со студентами и узнали больше о процессе обучения.
Школьникам рассказали об организации рабочего пространства дизайнера, используемом программном обеспечении и этапах создания графических проектов. Отдельное внимание уделили роли практики в подготовке специалистов, где творческий подход тесно сочетается с техническими знаниями.
В колледже подчеркнули, что такие мероприятия помогают школьникам заранее познакомиться с профессией, понять её особенности и сделать осознанный выбор. Проект «Профессионалитет» ориентирован на практическую подготовку, что особенно важно для творческих специальностей.
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