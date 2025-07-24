В колледже «Подмосковье» прошла экскурсия для будущих дизайнеров

24 июля 2025, 09:31

Видео: Министерство образования Московской области

В рамках приёмной кампании федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» колледж «Подмосковье» организовал ознакомительную экскурсию для абитуриентов, заинтересованных в направлении «графический дизайн», сообщает Министерство образования Московской области.