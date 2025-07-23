Названы время проведения и тема федерального марафона «Знание.Первые»

23 июля 2025, 17:54

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» состоится в России 26-28 сентября. В этом году он будет приурочен к 80-летию атомной промышленности страны, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.







«Марафон станет крупной образовательной площадкой, где молодые люди смогут пообщаться с руководителями ведущих компаний, учёными, государственными и общественными деятелями. Участников ждут лекции, диалоги и выставки. Мероприятие продолжит серию марафонов, проводимых в 2025 году», – отметили в министерстве.