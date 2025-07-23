Названы время проведения и тема федерального марафона «Знание.Первые»
Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» состоится в России 26-28 сентября. В этом году он будет приурочен к 80-летию атомной промышленности страны, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Марафон станет крупной образовательной площадкой, где молодые люди смогут пообщаться с руководителями ведущих компаний, учёными, государственными и общественными деятелями. Участников ждут лекции, диалоги и выставки. Мероприятие продолжит серию марафонов, проводимых в 2025 году», – отметили в министерстве.Там напомнили, что в апреле провели марафон, посвящённый 80-летию Великой Победы. Он охватил десять регионов, отобранных на конкурсной основе, собрав более 25 тыс. участников. Среди спикеров были премьер Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и другие. Одну из площадок посетил президент Владимир Путин.
Российское общество «Знание» приглашает школьников и педагогов принять очное участие в сентябрьском марафоне. Подать заявки можно до 7 сентября по ссылке.
Мероприятие организуют Российское общество «Знание» и Росатом.