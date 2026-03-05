Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарок к 8 Марта
72% россиян собираются поздравить близких с 8 Марта. Это выяснила компания «Ашан» в исследовании для РИА Новости. Из всех опрошенных 30% готовы потратить до 1 тысячи рублей, еще 30% — до 3 тысяч рублей.
60% участников опроса предпочитают оставаться в рамках скромного бюджета. 22% респондентов готовы выделить до 5 тысяч рублей, а только 18% планируют потратить более 5 тысяч рублей.
Среди самых популярных подарков россияне отмечают впечатления: походы в рестораны, театры или спа. Цветы выбрали 24% опрошенных, а подарочный сертификат или деньги предпочли 20%. Менее востребованными оказались косметика, бытовая техника, товары для дома, сладости и аксессуары. Похоже, в этом году россияне делают акцент на эмоциях, а не на материальных вещах.
