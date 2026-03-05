Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарок к 8 Марта

05 марта 2026, 07:13

РИА Новости: большинство россиян готовят подарки к 8 Марта

Фото: iStock/InspirationGP

72% россиян собираются поздравить близких с 8 Марта. Это выяснила компания «Ашан» в исследовании для РИА Новости. Из всех опрошенных 30% готовы потратить до 1 тысячи рублей, еще 30% — до 3 тысяч рублей.