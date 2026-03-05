Россиян в ОАЭ предупредили о новой схеме мошенничества

05 марта 2026, 06:56

Мошенники начали выманивать личную информацию россиян после ударов по ОАЭ

Фото: iStock/welcomia

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксировали новую волну мошеннических схем, нацеленных на россиян. Об этом заявило сообщество «Русские в Дубае» в беседе с РИА Новости.