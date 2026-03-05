Россиян в ОАЭ предупредили о новой схеме мошенничества
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксировали новую волну мошеннических схем, нацеленных на россиян. Об этом заявило сообщество «Русские в Дубае» в беседе с РИА Новости.
Злоумышленники маскируются под сотрудников якобы существующего отдела Dubai Crisis Management («Менеджмент кризиса Дубая» — фиктивная организация). Преступники звонят потенциальным жертвам сразу после сообщений о взрывах и ракетных атаках Ирана, когда люди находятся в нестабильном психологическом состоянии.
Во время телефонных разговоров мошенники пытаются выведать конфиденциальную информацию, в том числе сведения из удостоверений личности UAE Pass и Emirates ID, а также коды подтверждения, необходимые для смены SIM‑карты и доступа к банковским счетам.
Сообщество «Русские в Дубае» призывает соотечественников проявлять бдительность. В предупреждении особо подчеркивается, что официальные власти ОАЭ никогда не запрашивают личную информацию по телефону или в SMS‑сообщениях.
Читайте также: