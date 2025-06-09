«Ъ»: в ряде регионов РФ начали штрафовать за публикацию прилетов дронов ВСУ
В ряде регионов России начали штрафовать за публикацию материалов, на которых запечатлены последствия прилетов украинских беспилотников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Власти отдельных регионов стали привлекать к ответственности местных жителей, которые выкладывают в сеть последствия ударов украинских беспилотников», — передает издание.
Всего данный штраф введен в 12 российских регионах, среди которых Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Курская, Ленинградская, Тверская, Калужская и Тульская области, Республика Адыгея, Республика Калмыкия и Санкт-Петербург. На данный момент правоохранители Кадужской области составили уже 42 протокола по соответсвующей статье.
Размер штрафа зависит от региона и частоты нарушений. Минимальная стоимость взыскания равняется одной тысяе рублей, а максимальная достигает 200 тысяч. При этом под штраф попадают как и обычные жители, так и сотрудники СМИ.