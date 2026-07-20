20 июля 2026, 14:30

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Работодатели Москвы могут подать заявление на компенсацию расходов по охране труда до 1 августа. В 2026 году на эти цели предусмотрено 5,8 млрд рублей, сообщили в Отделении Социального фонда России по столице и Московской области.





Соцфонд ежегодно возмещает работодателям часть затрат на мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Подать заявление и получить компенсацию можно полностью в электронном формате. С начала года этой возможностью воспользовались почти пять тысяч столичных работодателей.



Размер компенсации составляет до 20% от суммы начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Если средства направлены на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста, возмещение может достигать 30%. Получить поддержку могут как государственные, так и частные организации при отсутствии задолженности по страховым взносам.



Работодатели самостоятельно определяют, на какие мероприятия направить средства. Компенсация предусмотрена по 17 направлениям, в том числе на оценку профессиональных рисков, приобретение средств индивидуальной защиты, проведение медосмотров, спецоценку условий труда, обучение по охране труда, оказанию первой помощи и использованию СИЗ.





«В Московском регионе работодатели чаще всего направляют средства на приобретение средств индивидуальной защиты, проведение медосмотров, спецоценки условий труда и на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста. С 2026 года также увеличился перечень расходов, которые можно компенсировать на приобретение различного современного оборудования для повышения уровня безопасности на производстве. Вместе с этим компенсируются расходы на обучение по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим и использованию СИЗ», — отметил заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Москве и Московской области Алексей Путин.