Стало известно, кто получит прибавку к пенсии в августе

16 июля 2026, 10:01

Преподаватель Голубева: с 1 августа в РФ повысят пенсии работающим пенсионерам

Фото: iStock/mars58

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева рассказала в беседе с РИА Новости, кто получит прибавку к пенсии в августе.