Стало известно, кто получит прибавку к пенсии в августе
Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева рассказала в беседе с РИА Новости, кто получит прибавку к пенсии в августе.
С 1 августа 2026 года некоторые категории пенсионеров получат повышение пенсионных выплат или перерасчет доплат. Среди них — работающие пенсионеры, получатели накопительных пенсий, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в июле, инвалиды I группы, а также пенсионеры с северным или сельским стажем, отметила Голубева.
Она уточнила, что для работающих пенсионеров будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий с учетом страховых взносов за 2025 год. Размер прибавки будет зависеть от уровня заработка, стажа работы и количества пенсионных баллов. По закону, в расчет могут быть включены не более трех пенсионных баллов. По словам эксперта, накопительная пенсия увеличится на 17,3%, а для получателей срочной пенсионной выплаты предусмотрено повышение на 19,3%.
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