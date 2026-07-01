Работодатели назвали главные навыки для рабочих в России
Российские компании в первую очередь ждут от рабочих уверенного обращения с инструментами и производственным оборудованием. Такой навык лидирует в запросах бизнеса и опережает даже личные качества кандидатов. Об этом пишет РИА Новости.
По данным опроса hh.ru, этот пункт назвали важным 53% работодателей. Речь идет прежде всего о практическом опыте и умении работать руками. С начала 2026 года такие компетенции упомянули в вакансиях свыше 374 тысяч раз. За год показатель вырос на 20%.
В числе значимых требований компании указали исполнительность, дисциплину и добросовестность. Эти качества отметили 27% участников исследования. Еще 23% ценят умение ладить с людьми и избегать конфликтов.
В список востребованных навыков вошли ориентация на результат и способность решать задачи без постоянного контроля. Их назвали 21% и 20% работодателей соответственно.
Эксперты отмечают, что спрос на квалифицированных рабочих в России остается высоким на фоне развития промышленности, строительства, логистики и сферы обслуживания. Во многих отраслях работодатели стремятся нанимать сотрудников, которые могут быстро включиться в производственный процесс без длительного дополнительного обучения.
На рынке труда также усиливается значение универсальных навыков, которые помогают работникам адаптироваться к новым условиям и требованиям. Помимо владения техникой и оборудованием, компаниям все чаще нужны специалисты, способные соблюдать стандарты безопасности, работать в команде и поддерживать стабильное качество выполнения задач.
Опрос hh.ru прошел со 2 по 24 июня 2026 года. В нем участвовали 208 работодателей из России.
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