Работодатели назвали главные навыки для рабочих в России

01 июля 2026, 08:48

Для рабочих в России важнее всего навык работы с инструментами и оборудованием

Фото: iStock/littlehenrabi

Российские компании в первую очередь ждут от рабочих уверенного обращения с инструментами и производственным оборудованием. Такой навык лидирует в запросах бизнеса и опережает даже личные качества кандидатов. Об этом пишет РИА Новости.