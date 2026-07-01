Россияне стали чаще создавать финансовую подушку на несколько месяцев

01 июля 2026, 08:02

Фото: iStock/blinow61

Почти две трети жителей России держат сбережения, способные покрыть расходы минимум на три месяца, а около 40% накопили запас на срок от полугода. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Выберу.ру» по итогам опроса. Об этом пишет РИА Новости.