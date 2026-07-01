Россияне стали чаще создавать финансовую подушку на несколько месяцев
Почти две трети жителей России держат сбережения, способные покрыть расходы минимум на три месяца, а около 40% накопили запас на срок от полугода. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Выберу.ру» по итогам опроса. Об этом пишет РИА Новости.
Исследование показало, что 62% участников располагают резервом на квартал и дольше. Еще 38% сообщили, что их накоплений хватит не менее чем на шесть месяцев. Год назад доля респондентов с таким запасом составляла 30%.
В опросе участвовали около 3 тысяч человек. Авторы исследования отмечают, что за последние 12 месяцев жители страны стали увереннее чувствовать себя в финансовом плане. Все чаще люди откладывают деньги не ради крупных покупок, а на случай непредвиденных ситуаций.
Самым правильным объемом сбережений большинство опрошенных считают сумму, способную обеспечивать семью в течение шести — двенадцати месяцев. Такой вариант выбрали 52% респондентов. Еще 28% назвали достаточным резерв на три — шесть месяцев, а 20% хотели бы иметь запас более чем на год.
Эксперты отмечают, что финансовая подушка остается одним из базовых элементов личной стабильности. Такой резерв может помочь в случае потери работы, болезни, незапланированного ремонта или других срочных расходов, позволяя не прибегать к кредитам и не нарушать привычный уровень жизни.
Специалисты также советуют хранить часть таких накоплений в максимально доступной и надежной форме — например, на вкладе или накопительном счете с возможностью быстрого снятия средств. При этом размер подушки безопасности обычно рекомендуют рассчитывать исходя из ежемесячных обязательных трат семьи, включая оплату жилья, продукты, транспорт и лекарства.
Читайте также: