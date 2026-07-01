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Испанская школьница, написавшая Путину, показала подарок от президента РФ

Школьница из Испании Люсия получила в подарок от Путина фото с его подписью
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Школьница из испанского города Овьедо Люсия получила в подарок от президента России Владимира Путина фотографию с его подписью. Об этом она рассказала РИА Новости.



В июле 2025 года девочка написала письмо российскому лидеру и попросила передать его через посольство РФ. Дипломаты не оставили обращение без внимания — отправили его по назначению.

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Снимок школьнице вручили после того, как ее семья побывала в главном здании дипмиссии в Мадриде. Там их принял посол РФ в Испании Юрий Клименко.

Девочка показала журналистам свой подарок: фото Путина в рамке, украшенной Георгиевской лентой (слева) и российским триколором (справа). Люсия призналась, что очень давно любит РФ, её народ и президента, а личная встреча с российским лидером стала бы для неё исполнением мечты детства.

Ранее «Радио 1» передавало, что Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым. Президент России возложил цветы к гробу и провел короткую беседу с родственниками умершего. Подробнее читайте в нашем материале.
Мария Моисеева

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