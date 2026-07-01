Испанская школьница, написавшая Путину, показала подарок от президента РФ

01 июля 2026, 07:23

Школьница из Испании Люсия получила в подарок от Путина фото с его подписью

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Школьница из испанского города Овьедо Люсия получила в подарок от президента России Владимира Путина фотографию с его подписью. Об этом она рассказала РИА Новости.





В июле 2025 года девочка написала письмо российскому лидеру и попросила передать его через посольство РФ. Дипломаты не оставили обращение без внимания — отправили его по назначению.



