Работодатели стали получать лживые предписания о нарушениях законодательства
В последнее время наблюдается рост числа мошеннических действий, при которых злоумышленники выдают себя за представителей Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) или государственных инспекций труда. Эти лица рассылают работодателям поддельные документы, включая уведомления о якобы обнаруженных нарушениях трудового законодательства.
Злоумышленники утверждают, что провели камеральную проверку или представляются «экспертами по административной практике». Аферисты также направляют требования о предоставлении информации и указывают QR-код на памятке, который ведёт на сторонние сайты с просьбами об оплате или введении личных данных. Следует помнить, что такие требования не связаны с деятельностью Роструда и государственных инспекций труда. Они незаконны и не подлежат исполнению.
Решение о проведении проверок должно строго соответствовать типовым формам, утверждённым приказом Минэкономразвития РФ от 31 марта 2021 года № 151. На официальном решении обязательно есть QR-код, который ведёт к записи в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Все проверки фиксируются в нем, и вы всегда можете проверить, проводилась ли проверка вашей организации. Без официального решения у работодателя могут запросить информацию только в рамках отдельных процедур, таких как расследование несчастных случаев или работа с обращениями трудящихся.
Если вы получили подозрительное уведомление, выполните следующие действия:
- Проверьте подлинность документа. Убедитесь, что он оформлен в соответствии с установленными стандартами и содержит QR-код, который ведет в Единый реестр.
- Обратитесь за помощью. Если у вас есть сомнения в подлинности уведомления, свяжитесь с Центральной межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда по телефону 8 (495) 343-95-98.
- Сообщите коллегам и партнерам. Поделитесь этой информацией с ними, чтобы предотвратить распространение мошенничества.
Такие действия могут быть признаками мошенничества и подделки документов. Не посещайте подозрительные веб-сайты, не совершайте никаких платежей и не предоставляйте свои личные данные.
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ, информация для контролируемых лиц публикуется в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий и на портале Госуслуг. Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки мошенников.