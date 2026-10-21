Работодатели стали получать лживые предписания о нарушениях законодательства

21 октября 2026, 15:21

Фото: iStock/UGUN SJ

В последнее время наблюдается рост числа мошеннических действий, при которых злоумышленники выдают себя за представителей Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) или государственных инспекций труда. Эти лица рассылают работодателям поддельные документы, включая уведомления о якобы обнаруженных нарушениях трудового законодательства.





Злоумышленники утверждают, что провели камеральную проверку или представляются «экспертами по административной практике». Аферисты также направляют требования о предоставлении информации и указывают QR-код на памятке, который ведёт на сторонние сайты с просьбами об оплате или введении личных данных. Следует помнить, что такие требования не связаны с деятельностью Роструда и государственных инспекций труда. Они незаконны и не подлежат исполнению.



Решение о проведении проверок должно строго соответствовать типовым формам, утверждённым приказом Минэкономразвития РФ от 31 марта 2021 года № 151. На официальном решении обязательно есть QR-код, который ведёт к записи в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Все проверки фиксируются в нем, и вы всегда можете проверить, проводилась ли проверка вашей организации. Без официального решения у работодателя могут запросить информацию только в рамках отдельных процедур, таких как расследование несчастных случаев или работа с обращениями трудящихся.



Если вы получили подозрительное уведомление, выполните следующие действия:



