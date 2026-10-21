В Московской области обсудили развитие технологичного бизнеса
Форум «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики» проходит в Доме правительства Московской области. В мероприятии, организованном в рамках Съезда лидеров организации «Опора России», принимают участие предприниматели из разных российских регионов, представители финансового сектора и федеральных властей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
О мерах поддержки технологичного предпринимательства в Московской области собравшимся рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Для нас важен малый и средний бизнес, мы всегда рады его приходу. Для этого строим индустриальные парки: у нас их было около 70, а сейчас создаем ещё пять новых для всего самого технологичного, для автоматизированных линий, для роботов. В этих парках мы за рубль предоставляем готовое помещение, где можно воплощать свои идеи», — сказал Воробьёв.В регионе также уделяют внимание подготовке кадров для технологичного бизнеса. Программы в колледжах создаются под запрос работодателей. Кроме того, Московская область помогает технопредприятиям выходить на зарубежные рынки.
«Правительство Подмосковья и губернатор уделяют огромное внимание созданию современной инфраструктуры. Это промышленные технопарки, фонды, комплекс мер поддержки. Именно в Московской области впервые зародилась система промышленной ипотеки, которую затем поддержал на федеральном уровне председатель правительства России Михаил Мишустин. Представителям малого и среднего бизнеса доступны не только льготные займы, но и гранты, а также образовательные программы центров «Мой бизнес». Всё это даёт ощутимый результат», — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.Он добавил, что такой подход обеспечил Подмосковью место в пятёрке регионов-лидеров по всем ключевым социально-экономическим показателям.