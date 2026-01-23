Работодатели в РФ готовы платить более 100 тысяч рублей специалистам без опыта
Российские работодатели готовы предложить молодым специалистам без опыта работы зарплату более 100 тысяч рублей. Больше всего высоких зарплатных предложений зафиксировано в Ненецком АО и Республике Ингушетия. Об этом сообщает «Постньюс», изучив предложения на hh.ru.
Так, согласно полученным данным, самую высокую зарплату сотрудникам без опыта предлагают в сфере домашнего и обслуживающего персонала – порядка 197,9 тысяч в месяц.
«На втором месте расположился административный персонал со 149,6 тыс. руб., а на третьем — сотрудники в сфере транспорта, логистики и перевозок со 142 тыс. руб. Рабочим профессиям и строительству предлагают 123,3 тыс. руб. и 99,1 тыс. руб. соответственно», — говорится в материале издания.
Больше всего вакансий с высокой зарплатой для специалистов без опыта предлагают в Ненецком АО и Республике Ингушетия. Работодатели готовы платить таким сотрудникам около 210 тысяч рублей ежемесячно. При этом в Кабардино-Балкарской Республике можно найти предложения со средней зарплатой в размере 209,6 тысяч рублей, а в Курганской области и Чеченской Республике — около 140 тысяч рублей.