Работодатели в РФ готовы платить более 100 тысяч рублей специалистам без опыта

23 января 2026, 12:13

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Российские работодатели готовы предложить молодым специалистам без опыта работы зарплату более 100 тысяч рублей. Больше всего высоких зарплатных предложений зафиксировано в Ненецком АО и Республике Ингушетия. Об этом сообщает «Постньюс», изучив предложения на hh.ru.





Так, согласно полученным данным, самую высокую зарплату сотрудникам без опыта предлагают в сфере домашнего и обслуживающего персонала – порядка 197,9 тысяч в месяц.





«На втором месте расположился административный персонал со 149,6 тыс. руб., а на третьем — сотрудники в сфере транспорта, логистики и перевозок со 142 тыс. руб. Рабочим профессиям и строительству предлагают 123,3 тыс. руб. и 99,1 тыс. руб. соответственно», — говорится в материале издания.