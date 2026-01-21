Россиян призвали не переживать из-за снижения январского аванса

21 января 2026, 15:03

Бессараб: Россияне с окладом ниже 100 тыс. руб. почти не заметят снижения аванса

Фото: iStock/Vershinin

Россияне с ежемесячной зарплатой ниже 100 тысяч рублей почти не заметят снижения аванса на работе в январе этого года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, передает издание «Подъем».