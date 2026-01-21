Россиян призвали не переживать из-за снижения январского аванса
Россияне с ежемесячной зарплатой ниже 100 тысяч рублей почти не заметят снижения аванса на работе в январе этого года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, передает издание «Подъем».
Депутат обратила внимание на то, что в этом году январский аванс будет меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что в январе будет меньше рабочих дней, объяснила она.
Бессараб отметила, что при зарплате в 100 тысяч рублей и выше разница будет заметной. Однако большинство граждан, работающих по пятидневной рабочей неделе, вряд ли ощутят это.
Ранее в Госдуме назвали новые размеры материнского капитала и пособий после индексации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: