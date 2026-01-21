Достижения.рф

Россиян призвали не переживать из-за снижения январского аванса

Бессараб: Россияне с окладом ниже 100 тыс. руб. почти не заметят снижения аванса
Фото: iStock/Vershinin

Россияне с ежемесячной зарплатой ниже 100 тысяч рублей почти не заметят снижения аванса на работе в январе этого года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, передает издание «Подъем».



Депутат обратила внимание на то, что в этом году январский аванс будет меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что в январе будет меньше рабочих дней, объяснила она.

Бессараб отметила, что при зарплате в 100 тысяч рублей и выше разница будет заметной. Однако большинство граждан, работающих по пятидневной рабочей неделе, вряд ли ощутят это.

Ранее в Госдуме назвали новые размеры материнского капитала и пособий после индексации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0