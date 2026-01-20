Россиянам рассказали, как подготовиться к поиску новой работы
Карьерный консультант Валинуров: важно постоянно обновлять резюме
Не нужно ждать особого сезона для поиска новой работы, поскольку работодатель в любой момент может сообщить об увольнении. Об этом предупредил карьерный консультант Ильгиз Валинуров.
По его словам, сотрудникам необходимо всегда быть готовыми к переходу на другую работу. Важно регулярно прослеживать рынок труда, обновлять резюме, ходить на собеседования.
«Вы можете для себя предположить — доработаю год, в январе отдохну, в феврале начну работать. Но вдруг в октябре или ноябре работодатель говорит: "Мы сокращаемся". И все. Поэтому считать, что можно управлять этим процессом — неверно», — пояснил Валинуров в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По словам эксперта, больше всего объявлений о поиске сотрудников появляется в феврале-марте и октябре-ноябре. Однако это вовсе не означает, что найти новое место в другие месяцы невозможно.
Валинуров добавил, что люди часто после увольнения сталкиваются со сложностями в поиске новой работы из-за отсутствия необходимых навыков. И чем дольше кандидат не работает, тем менее привлекательным он становится для потенциального работодателя. Это касается даже профессионалов с высокой зарплатой, заключил эксперт.