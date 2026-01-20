Россиянам рассказали, как подготовиться к поиску новой работы

20 января 2026, 15:13

Карьерный консультант Валинуров: важно постоянно обновлять резюме

Фото: iStock/fizkes

Не нужно ждать особого сезона для поиска новой работы, поскольку работодатель в любой момент может сообщить об увольнении. Об этом предупредил карьерный консультант Ильгиз Валинуров.





По его словам, сотрудникам необходимо всегда быть готовыми к переходу на другую работу. Важно регулярно прослеживать рынок труда, обновлять резюме, ходить на собеседования.





«Вы можете для себя предположить — доработаю год, в январе отдохну, в феврале начну работать. Но вдруг в октябре или ноябре работодатель говорит: "Мы сокращаемся". И все. Поэтому считать, что можно управлять этим процессом — неверно», — пояснил Валинуров в разговоре с Общественной Службой Новостей.