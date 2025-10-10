Работяга из Выборга заплатил за проституток для индусов и понял, что его развели мошенники
В Ленинградской области житель Выборга лишился около 30 тысяч рублей, решив помочь иностранцам «организовать отдых».
Как сообщает Mash на Мойке, в баре в Высоцке мужчина познакомился с двумя моряками из Индии. В ходе разговора те пожаловались, что не знают, где найти девушек лёгкого поведения, и попросили помочь с поисками. Денег при себе у моряков не оказалось, и местный житель вызвался всё устроить сам.
Он нашёл сайт с «услугами по вызову» и связался с оператором. Там ему объяснили, что нужно внести залог 6 тысяч рублей, а затем ещё по 12 тысяч — за «страховку» для девушек, якобы из-за рисков общения с иностранцами.
После третьего перевода мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Моряки платить отказались, а потерпевший обратился в полицию. Сейчас проверкой занимается МВД по Ленинградской области.
