Работяга из Выборга заплатил за проституток для индусов и понял, что его развели мошенники

10 октября 2025, 15:23

В Выборге мужчина потерял ₽30 тыс., помогая морякам из Индии снять проституток

Фото: Istock / Aleksandr Golubev

В Ленинградской области житель Выборга лишился около 30 тысяч рублей, решив помочь иностранцам «организовать отдых».