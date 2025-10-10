Россиянку в Южной Корее обвинили в «совращении мужчин» из-за внешнего вида после родов

10 октября 2025, 15:02

В корейском роддоме персонал назвал россиянку «производителем молока»

Фото: Istock / Djordje Krstic

25-летняя Анастасия из Краснодарского края оказалась в центре скандала в Южной Корее — местные врачи посчитали, что её внешний вид «слишком сексуален» для роддома.