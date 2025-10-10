Россиянку в Южной Корее обвинили в «совращении мужчин» из-за внешнего вида после родов
25-летняя Анастасия из Краснодарского края оказалась в центре скандала в Южной Корее — местные врачи посчитали, что её внешний вид «слишком сексуален» для роддома.
Как сообщает SHOT, девушка рожала в платной клинике в городе Кунсан — родине своего мужа-корейца. На следующий день после родов Анастасия передвигалась по коридору с капельницей и катетером, но врачи попросили её переодеться, заявив, что она может смущать мужчин, пришедших навестить своих жён.
Позже роженица услышала, как персонал между собой назвал её «производителем российского молока» — медики не знали, что она понимает корейский язык.
Ситуация обострилась, когда буфетчица принесла на полдник хурму и молоко — сочетание, которое кормящим мамам противопоказано. После этого Анастасия и её муж решили покинуть палату, за которую уже заплатили более 200 тысяч рублей.
Представители клиники извинились перед парой, но полную сумму за пребывание возвращать отказались.
Читайте также: