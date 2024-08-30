Радикальные изменения: раскрыто, как новые правила изменят вашу пенсию

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Правительство России рассматривает возможность изменения системы начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для работающих пенсионеров.
Как сообщает РБК со ссылкой на проверенный источник, планируемые изменения предполагают увеличение годового лимита пенсионных баллов для этой категории граждан.
В настоящее время работающие пенсионеры могут получать не более трех ИПК в год. Однако, согласно паспорту национального проекта «Кадры», их количество могут увеличить до 10, что соответствует нормам для всех остальных работающих россиян.
Эти предложения были обсуждены на заседании рабочей группы профильной комиссии Госсовета 28 августа. Тем не менее, проект еще находится на стадии доработки, и в него могут быть внесены дополнительные изменения.
Ранее юрист Ирина Гриценко прокомментировала новые поправки к закону о психиатрической помощи. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
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В настоящее время работающие пенсионеры могут получать не более трех ИПК в год. Однако, согласно паспорту национального проекта «Кадры», их количество могут увеличить до 10, что соответствует нормам для всех остальных работающих россиян.
Эти предложения были обсуждены на заседании рабочей группы профильной комиссии Госсовета 28 августа. Тем не менее, проект еще находится на стадии доработки, и в него могут быть внесены дополнительные изменения.
Ранее юрист Ирина Гриценко прокомментировала новые поправки к закону о психиатрической помощи. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
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Елена Перлова